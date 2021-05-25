〈聯合再生法說〉今年營收估較去年大增 示警上游成本壓力仍沉重

太陽能模組廠聯合再生 (3576-TW) 今 (25) 日召開法說會，會中指出，今年台灣與海外的電池、模組需求皆強勁，加上取得的 200MW 的系統公標案，預計營收較去年大幅成長，不過也示警，第三季上游成本上漲的壓力仍相當沉重。

聯合再生目前共有三大事業，包括太陽能電池與模組製造、系統以及儲能事業，其中，製造事業中的太陽能模組自去年第四季以來，由於上游原物料成本不斷攀升，侵蝕獲利表現，導致今年第一季毛利率仍呈現負數。

聯合再生舉例，自去年 7 月至今年 4 月，多晶矽價格從當時的每斤 7.5 美元，上漲至現今 17.8 美元，漲幅高達 140%，矽晶圓也上漲超過 70%，模組材料、運費漲幅也有 25%、140%，坦言第一季原物料上漲的壓力還比去年第四季大。

展望後市，聯合再生指出，儘管第一季玻璃價格已出現下跌，但由於多晶矽業者受中國政府要求環保，大廠紛紛減產，造成現今供不應求狀況持續，預期第三季成本壓力仍相當沉重，公司也不排除會再度漲價維持獲利。

至於需求，聯合再生今年模組接單量已超過現有產能，為配合台灣能源政策，預計在台南廠增加 400MW，7 月開始試產、8 月進入量產階段，屆時模組總產能將達 1GW，從今年台灣太陽能安裝量的預估值 2.2GW 保守推算，市占率約 5 成。

海外方面，聯合再生泰國電池年產能目前約 1.5GW，電池、模組均以 OEM 方式進行銷售，預計今年銷量將超過 1GW，在台灣、海外銷量成長帶動下，看好今年營收較去年有相當大的成長。

聯合再生系統事業也有斬獲，尤其自去年七七事變後，政府開始盤點公有屋頂與土地，釋放大量的太陽能建置空間，聯合再生在這些公標案大有斬獲，得標率超過 50%，累計至今已取得宜蘭掩埋場、台南停車場，雲林滯洪池等共計 200MW 的系統標案，預計其中 100MW 會在今年併網，貢獻下半年營收。