〈台股盤中〉電子股回神領軍 帶量大漲近300點收復所有均線

美股四大指數周一收紅，以科技股為首的費半更是強漲 2.32%，激勵台股今 (25) 日開盤大漲超過百點，電子股全面回神，指數午盤前漲點逼近 300 點，接連收復季、月線大關，一舉站回所有均線，成交量估較昨日明顯放大，達 5500 億元。

權值股今日一片紅通通，台積電最高達 580 元，成功站回半年線，鴻海大漲近 3%，突破月線往季線靠攏，聯發科也穩居盤上，聯電表現最強勢，暴漲近 7%，站回半年線、月線與季線，台塑四寶也有 2% 以上的漲幅，為盤勢加溫。

從 19 類股資金流向來看，電子類股回升至 5 成，先前強勢的航運股成交比重則降至 3 成以下，若以漲幅來看，電子上漲超過 2%，航運下跌 1%，鋼鐵則為所有類股中跌勢最重的類股，達 2% 以上。

隨著多頭重新聚集電子類股，驅動 IC 天鈺再度拉出一根漲停，重返 300 元大關，帶動敦泰、矽創大漲半根以上，記憶體族群如晶豪科、華邦電也延續近日動能，雙雙亮燈漲停，其餘如智原、世芯 - KY 等 ASIC 業者也上漲 7-9%。

塑膠類股經歷近日修正後，今日也吹響反彈號角，華夏、台聚、亞聚、聯成全數亮燈，台達化、台苯、國喬也有半根以上漲幅，其餘如再生 - KY、炎洲也站穩紅盤。

儘管台灣近期受疫情升溫干擾，不過，台股企業獲利表現優異，以及具備高現金殖利率特性，近日有外資上調台股投資評等，高點上看 19000 點，顯現長期多頭趨勢不變。