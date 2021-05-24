台股驚驚漲守住16300點 三大法人土洋對作買超29.24億元

台股疫情校正回歸後首個交易日，呈現多空拉鋸，早盤一度下跌逾 160 點，但買盤積極湧入航運族群，占大盤成交量近 4 成，部分電子股午盤也獲資金點火，指數終場翻紅上漲 36 點，收在 16338 點，5 日線失而復得，三大法人合計買超 29.24 億元，呈現土洋對作。

台股終場成交量能約 4230 億元。觀察籌碼面，外資上周五回頭買超 174 億元後，今天轉為小賣 1.18 億元；投信則買超 16.73 億元；自營商同步買超 13.87 億元，三大法人合計買超 29.24 億元。

台積電一路在盤下震盪，終場跌 0.8%，收 568 元；聯發科、台達電均下跌逾 1%；反觀聯電股價一路走高，終場漲近 4%，收 48.7 元；值得注意的是，股王矽力 - KY 強勢攻上漲停 3345 元，不斷拉大與大立光之間的差距。

航運族群依舊表現強勢，貨櫃航商萬海帶量上攻，率先衝上漲停板 125 元，再創歷史新高；陽明、長榮終場漲幅收斂，上漲 1-2%；散裝航運股裕民、中櫃、四維航也都亮燈漲停。整體航運股成交量占大盤比重一度達五成，寫下新紀錄，但午盤後電子股成交量逐漸攀升。

此外，資金也流向 IC 設計族群，晶豪科、驊訊、天鈺等指標股強勢翻紅後，均直奔漲停價位，驅動晶片廠敦泰也一度亮燈漲停，聯詠、創意、譜瑞 -KY、立積、凌陽等漲勢也都不俗。

本土疫情爆發，隔離衣、防護衣需求大增，紡織類股獲得買盤青睞，儒鴻、聚陽上漲 2-4%；南紡、弘裕、大東、宏益、集盛、宏遠和宏洲等都亮燈漲停，交投相當熱絡。