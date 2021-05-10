全球區域供應鏈成形 誰能拔得頭籌？

萬寶投顧陳子榕指出，正當市場因為美國財長葉倫一席「升息」言論而嚇趴時，最新美國 4 月非農就業人數卻再次打破升息的可能性。4 月非農就業人數只增加 26.6 萬人，不但低於 3 月的 77 萬人，而且遠遠低於市場所預期的 100 萬人，失業率方面也是攀升至 6.1％，表現也不如預期的 5.8％。

除了經濟過熱，另一項可能導致升息的原因是「通膨」。目前全世界原物料價格飆漲，不論是金屬、農糧產品、航運價格全都漲翻天，聯合國糧農組織 (FAO) 公布 4 月糧價指數升破 120 點大關，不但連續第 11 個月上揚，而且改寫七年新高，較去年同期更飆漲逾 30％，其中糧食類以糖價漲最多，較去年同期漲了 60％；穀物類則是玉米奪冠，較去年同期漲 26％。

但是對於原物料價格飆漲，包括金融圈和美國聯準會 (Fed) 官員都認為仍只是短暫現象，並不足以升息或縮減 QE，換句話說，當前全球資金依然寬鬆，股市仍走多頭行情，重要的是在高檔劇烈震盪中嗅出趨勢方向，跟隨盤勢前進。

五一長假之後，大陸鋼鐵主力市場一片漲聲，熱冷軋最高行情每公噸突破 6,000 人民幣，整體亞洲熱軋行情已逼近每公噸 1,000 美元 (約合新台幣 2.8 萬元)，而中鋼 (2002-TW)5 月盤價也只有 860 美元，相較亞洲市場實在太便宜了，因此中鋼 6 月盤價不但非漲不可，漲幅還很令人期待。中鋼第一季營收 978.22 億元，年增 25.5％；單季稅後純益 90.27 億元，轉虧為盈，且單季 EPS 達 0.58 元。

乳膠大廠南帝 (2108-TW)4 月營收再創歷史新高達 26.29 億元，年增 176.83％，除了疫情推升醫療手套出貨動能，原料丁二烯價格攀升，以及產能稼動率提升都是獲利關鍵。市場預估南帝第一季毛利率可望超越去年第四季，達到 60％，單季 EPS 估 5 元起跳，第二季營運將再超車第一季。

萬寶投顧陳子榕指出，除了傳產，因為疫情及中美貿易對抗導致的科技危機，使得全球供應鏈重組成為市場相當關心的議題，供應鏈在地化 2.0 成為企業生存新趨勢，包括蘋果、三星、任天堂等國際企業，以及汽車零組件、服飾品牌、醫療器材等各項產業，都開始朝向「就地供應」產銷體系，以期規避政策、物流、環境等造成的企業風險。

國內已經有許多企業投入調整，例如台積電 (2330-TW) 未來三年資本支出 1,000 億美元，已計畫在美國、日本建廠；環球晶 (6488-TW) 斥資 1,300 億元收購全球第四大矽晶圓廠德國世創 (Siltronic)，環球晶全球生產據點立刻從 7 國 16 廠擴增為 10 國 20 個廠；國巨(2327-TW) 則併購美國被動元件大廠基美 (KEMET)，成為世界第三大被動元件廠。其他包括鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、仁寶(2324-TW)、友達(2409-TW) 等也紛紛加碼投資台灣及越南、印尼等地。透過在地供應鏈重組，未來都可望降低營運成本，提高調度彈性，讓營收獲利更加有保障。

景碩 (3189-TW) 第一季營收 72.26 億元，毛利率 22.12％、營益率 6.05％，分創近 5 年、近 6 年同期高點，淨利 2.58 億元，季增 51.86％、年增 227.4％，EPS 0.57 元，雙創近 3 年半高點；ABF 與 BT 載板後端需求十分強勁，預估平均每季漲價 3％以上，漲勢延續到明年，在 ASP 帶動下，第二季營收可望季增 5～10％，毛利率亦提升，景碩積極擴充產能，BT 估年底前增 10％，ABF 年底增至 1,800 萬顆，2022 年中達 2,600 萬顆，2023 年則達 4,100 萬顆；蘋果 Apple Watch 傳出明年可能增加測血糖、血壓、測酒精功能，營運可望增添動能。

上緯投控 (3708-TW)4 月營收 11.64 億元，月增 28.9％，年增 54.41％；累計營收 37.89 億元，年成長 103.57％；碳纖拉擠碳板打進三菱重工維特斯(MHI Vestas) 供應鏈，可望於上半年完成 GE 認證，下半年開始出貨；日本東麗碳纖管制影響供給，加上美國風電補助延至年底產生的需求，碳纖行情續揚，上緯今年碳纖事業可望加速成長；中、日、韓 ECH 逢歲修，但下游風電需求強，加上歐美轉單，行情持續看漲。

春源 (2010-TW) 前 3 月累計營收 54.73 億元，年增 31.12％，3 月單月 EPS 0.2 元；受惠全球景氣復甦及中、美大推基礎建設剛性需求，在大陸限鋼減產政策下，國際鋼價持續飆漲，推升春源營收及獲利；歐美熱軋鋼約 1,200～1,500 美元、越南河靜約 910～920 美元、韓國約 1,000 美元，台灣 5 月約每公噸約 864 美元，相較國際鋼價仍有很大漲幅空間。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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