景氣熱！台灣4月製造業PMI、未來半年展望指數同創新高

中華經濟研究院今 (3) 日公布 4 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，較上月躍升 6.0 個百分點至 68.7%，不僅連 6 月維持在 60.0% 以上的擴張速度，並創新高，中經院說明，主因新增訂單和生產數量指數大幅攀升；而製造業未來六個月展望指數續揚 0.2 個百分點至 79.0%，也創新高，顯示製造業對後市看法樂觀。

中經院指出，4 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產、供應商交貨時間和存貨指數均創新高。

其中，新增訂單和生產指數已連 10 個月呈現擴張，且分別躍升 11.1、11.7 個百分點至 71.6%、70.9%；而疫情趨緩後，供給跟不上需求回溫，搶料缺貨持續，使供應商交貨時間指數已連 4 個月維持在 70.0% 以上，續揚 0.1 個百分點至 74.8%；在製造業持續拉高庫存之際，存貨指數已連 4 個月擴張，續揚 2.4 個百分點至 62.3%。

圖表：中經院提供。

製造業六大產業全數回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為電力暨機械設備產業 (79.3%)、電子暨光學產業 (73.3%)、交通工具產業 (70.5%)、食品暨紡織產業 (66.0%)、基礎原物料產業 (65.9%) 和化學暨生技醫療產業 (59.5%)。

圖：中經院提供。

另外，4 月台灣非製造業 NMI 指數連續 11 個月呈現擴張，較上月攀升 4.9 個百分點至 60.1%，創下新高。

中經院指出，四項 NMI 組成指標，包括商業活動、新增訂單、人力僱用和供應商交貨時間，均創新高。

非製造業八大產業中，七大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業 (68.1%)、營造暨不動產業 (62.5%)、零售業 (61.8%)、金融保險業 (61.7%)、批發業 (61.4%)、運輸倉儲業 (60.4%) 和教育暨專業科學業 (59.3%)，僅住宿餐飲業 (44.8%)NMI 呈現緊縮。