日本特例通過AZ、莫德納疫苗使用 但AZ疫苗因血栓疑慮暫不使用

日本厚生勞動省於 21 日 (週五) 當天，在厚生科學審議會的分科會決定，日本國內暫時不會施打由英國阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 與牛津大學 (Oxford University) 共同研發的新冠疫苗 (簡稱 AZ 疫苗)。主要原因在於 AZ 疫苗經確認後有引起血栓症狀的疑慮，日本當局認為在施打對象方面須持續討論。

日本厚生勞動省的防疫對策相關部會 5 月 20 日以特例方式，通過 AZ 疫苗及莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 疫苗的使用許可。厚生勞動大臣田村憲久也於 5 月 21 日正式承認這兩款疫苗的製造販售許可。

不論是 AZ 或莫德納疫苗，接種對象皆為 18 歲以上的成人，前後需施打兩次。莫德納的第二次施打需間隔 4 週，AZ 疫苗則需間隔 4~12 週。

雖然日本當局批准 AZ 疫苗的製造販售，不過基於日本的預防接種法，AZ 疫苗在定位上並不會被納入公家預防接種的清單當中。有關日本國內的新冠疫苗接種，短期內仍會以日前開始施打的輝瑞 (PFE-US) 疫苗、以及剛核可的莫德納疫苗為主。

莫德納疫苗將於下週一 (24 日) 開始，使用於東京及大阪的大規模疫苗接種中心。

有鑑於諸多國家年輕人對施打 AZ 疫苗抱持謹慎態度，甚至部分國家傳出暫停使用的消息，日本當局打算繼續評估，或將疫苗出口到發展中國家。