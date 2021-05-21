日本4月核心CPI年減0.1% 連續9個月下滑

日本 2021 年 4 月的核心 CPI 年減 0.1%(月減 0.5%)，連續第九個月呈現下滑走勢，主要與行動電話通訊費用調降有關。

日本總務省週五 (21 日) 公布最新消費者物價指數 (CPI，2015 年 = 100)，不包含生鮮食品的核心 CPI 報 101.5、年減 0.1%、月減 0.5%，與前月降幅相同。

日本總務省表示，4 月的行動電話通訊費用較去年同期大減 26.5%，出現 2001 年 4 月以來的最大降幅。日本總務省也預估同樣水準的減幅還會持續一段時日。

日本各大行動通訊業者在 2021 年 3 月之後，就陸續推出低價方案。這也是造成 4 月行動通訊費用大幅下滑的主因。

生鮮果菜方面，由於產地的天候狀況良好，農產品價格出現下滑。4 月的生鮮蔬菜價格下滑 10.5%、生鮮水果的價格也下滑 8.2%。特別是去年同期因市場需求激增而暴漲的高麗菜，4 月價格年減 41.7% 。

另外在能源領域方面，4 月電費年減 5.8%、瓦斯費年減 3.5%，汽油價格則是因為原油行情走升而年增 13.5%。能源整體上揚 0.7% ，相隔 15 個月後再度增長。

日本 2021 年 4 月 CPI 報 101.4，年減 0.4%、月減 0.4%。不含生鮮食品及能源的超核心 CPI 報 101.7，年減 0.2%、月減 0.7%。這顯示與歐美國家當前的通膨走勢不同，日本呈現通縮。