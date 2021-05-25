◆盤勢分析

1. 美國聯準會官員緩解通膨隱憂，美債殖利率下滑，科技股反彈，晶片股表現強勁，美股四大指數全數收紅，漲幅介於 0.54 至 2.32%。其中特斯拉、NVIDIA 漲逾 4%；美光漲逾 2%；蘋果、台積電 ADR 漲逾 1%。

2. 台股處在 5 日線 (16,192 點)、10 日線 (16,030 點) 之上，但 10 日線下彎且月線 (16,656 點) 尚未站回，最終以上漲 36.23 點作收，漲幅 0.22%，收在 16,338.29 點，成交金額為 4,395.33 億元。三大法人合計買超 29.25 億元，外資賣超 1.36 億元、投信買超 16.74 億元、自營商買超 13.87 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，結構不利於盤勢表現，後勢仍需量價得宜。

(2)、均線：短線不宜失守 10 日線 (約 16,030 點)，壓力為月線 (約 16,656 點)。

(3)、技術指標：KD 交叉向上，短線格局偏向反彈。

4. 櫃買指數漲幅 1.01%，收在 192.80 點，反彈走勢強於加權指數。支撐不宜再失守 10 日線 (約 188 點) 附近，壓力為月線 (約 197 點)，KD 交叉向上，短線格局偏向反彈。

5. 觀盤重點：台股目前反彈向上，惟月、季線上方壓力甚重，需帶量突破方能轉強，但還在月、季線下方仍以跌深反彈看待，持股比重不宜超過五成，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意運輸、紡織、金融、原物料、宅經濟、生技等族群。

6. 國際運價持續強勢，反映年初以來塞港、缺櫃的情形持續，到 5 月中為止，第 2 季平均運價相對第 1 季已提高 8%，台灣航運龍頭 2603 長榮以及國際航商，紛紛看好本季營運表現，且釋出營運能見度有望達至下半年，而航運類股在昨日成交比重高達 37%，但當沖比重高達 65%。

7. 強固型電腦品牌廠神基（3005）去年交出三率三升、每股盈餘同創高的成績後，今年第一季營運再站歷年同期新高。展望今年後市，在各國疫情逐步受控、疫苗將逐漸普及之際，對旗下三大事業釋出樂觀看法，預期主業強固型電腦及在綜合機構件、汽車機構件等業務皆將持續增溫。

8. 受惠今年以來至今，加工絲、尼龍等產品報價已上漲了一成以上，包括 1444 力麗、1447 力鵬、1452 宏益及 1459 聯發紡等國內聚酯加工絲、尼龍廠，今年首季營業毛利率皆有所提升，預期第二季底到第三季將調漲產品報價；下游的成衣產業廠商如 1477 聚陽、1476 儒鴻，預期也將有機會調漲。

9. 輝達（Nvidia）延遲銷售的新款顯示卡 RTX 3080 Ti／3070 Ti 將分別在 6 月 3 日與 10 日上架開賣，可望為板卡業者例如微 2377 微星、2376 技嘉、2357 華碩與 2425 承啟等增添第 2 季成長力道，加上遠距需求帶動，第二季業績不看淡。

