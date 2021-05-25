WSJ：亞馬遜將以近90億美元收購米高梅電影公司

華爾街日報 (WSJ) 周一 (24 日) 引述消息人士報導，亞馬遜 (AMZN-US) 即將以近 90 億美元的價格收購好萊塢電影公司米高梅 (MGM)，進一步強化 Prime Video 的內容實力，若成交將是亞馬遜史上第二大手筆的收購案。

消息人士表示，若談判一切順利，亞馬遜最早可能在本周宣布此收購案。CNBC 也引述匿名消息來源報導，本交易最快周二就會宣布。

這筆交易將標誌著亞馬遜史上第二大收購行動，前次是 2017 年以 137 億美元收購超市連鎖 Whole Foods。

亞馬遜收購行動正凸顯串流媒體競爭下內容的重要性正驅使產業進一步整合和增加內容資產，以提高競爭力。除亞馬遜以外，AT&T 上周也宣布將旗下媒體資產華納媒體與 Discovery 成立合資公司。

米高梅考慮出售已有一段時間，但直到去年年底聘請投行 LionTree 和摩根士丹利後才展開正式流程，尋找賣家。消息人士表示，自今年年初以來，亞馬遜與米高梅持續進行談判，而米高梅董事會在周日就此事進行簡報討論。

米高梅工作室以「萬花嬉春」、「頑皮豹」等經典作品聞名遐邇，此外還擁有 007 系列專營權、知名影集「使女的故事」和「冰血暴」，以及付費電視頻道 Epix，這些新內容有望提高亞馬遜 Prime Video 觸及範圍。

近年亞馬遜持續在影視、體育投入數十億美元增加 Prime 會員的服務，該公司目前正在製作「魔戒」影集，該劇的第一季預算為 4.65 億美元。今年 3 月還達成一項長期合約，以平均每年 12 億美元的年費轉播美式足球 NFL 周四晚間的獨家轉播權。

知情人士說，亞馬遜原先還積極與索尼 (Sony) 洽談合作，不過索尼最終與 Netflix 達成多年協議。