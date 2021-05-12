賣不停！貝佐斯再賣52萬股亞馬遜股票 總拋售規模達67億美元

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 本周再出售 17 億美元的股票，使他 5 月拋售亞馬遜股票總額達到約 67 億美元。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，根據預先安排的 10b5-1 交易計畫，貝佐斯本周出售 52.2 萬股亞馬遜的股票。總計 5 月份貝佐斯共分三批出售的股數達到 200 萬股。

據彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index)，貝佐斯目前穩坐全球首富，並還持有亞馬遜約 10% 的股份，是其 1880 億美元身價的最大來源。

由於去年疫情衝擊，人們湧入電商消費，亞馬遜股價上漲 76%，但自 4 月底以來，對通貨膨脹的隱憂引發科技股拋售潮，亞馬遜股價已下跌 7%。周二亞馬遜上漲 1.05% 至 每股 3223.9 美元。

貝佐斯於 1997 至 2012 年間以約 20 億美元的價格出售近 2 成持股，由於股價水漲船高，以至於他現在可出售相對少量的股份取得鉅額資金。他去年出售價值超過 100 億美元的股票。

貝佐斯持續出售股權為太空公司 Blue Origin 提供資金，同時也資助 Day One 慈善基金對抗氣候變遷的事業。此外，他還正在建造世界上最大的巨型遊艇，且一直在瘋狂地進行房地產開發。

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