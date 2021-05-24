〈美股早盤〉道瓊漲超百點 納指費半揚逾1% 科技股強勢領漲

因通膨憂慮緩解，科技股周一強勢領漲。美股周一 (24 日) 開盤走高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 160 點或 0.5％，那斯達克綜合指數漲 0.8％，標普 500 指數漲 0.6％，費半漲 1.2%。

截稿前，科技巨頭蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、Alphabet(GOOGL-US) 均漲逾 1%，亞馬遜 (AMZN-US) 和 Netflix(NFLX-US) 也漲近 1%。

費半成份股集體上揚。應材 (AMAT-US) 漲 3.7%、Nvidia(NVDA-US) 漲 2.5%、美光 (MU-US) 漲 2.2%、英特爾 (INTC-US) 漲 1.3%、台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.1%。

10 年期美債殖利率開盤後趨穩，小跌至 1.618%。

本周市場焦點將著重在周五 (28 日) 發布的美國個人消費支出物價指數 (PCE)，排除食品、能源的核心 PCE 為聯準會衡量通膨的重要指標。

另一方面，市場還將關注基建支出法案進展。白共日前宣布將法案規模縮小至 1.7 兆美元，但因遠高於共和黨的提議而未獲支持，使法案再陷僵局。

自中國宣布打擊加密貨幣後，比特幣上周歷經大跳水，最糟一度較 4 月的歷史高位跌超 50%，周一開盤之際漸漸回穩，24 小時內漲幅 14.97％，站上 38000 大關，市值次高的以太幣也收復部分跌勢，截稿前，24 小時漲幅 25.95%，站上 2400 美元關卡。

截至台北時間周一 (24 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 163.91 點或 0.48%，暫報 34371.75 點

那斯達克綜合指數上漲 105.19 點或 0.78%，暫報 13576.18 點

標普 500 指數上漲 26.11 點或 0.63%，暫報 4181.97 點

費半上漲 36.84 點或 1.21%，暫報 3088.94 點

台積電 ADR 上漲 0.59% 至每股 112.50 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.618%

紐約輕原油上漲 1.62% 至每桶 64.61 美元

布蘭特原油上漲 1.60% 至每桶 67.50 美元

黃金上漲 0.17% 至每盎司 1879.90 美元

美元指數下跌 0.11% 至 89.90 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 15.63％，至 24.34 美元。

延宕數月後，太空公司維珍銀河 (Virgin Galactic) 上周六 (22 日) 終於成功將太空船 VSS Unity 升空，並完成 2 年多來首次的載人太空任務。

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 0.41％，至 225.28 美元。

高盛 (Goldman Sachs) 將加密貨幣交易所 Coinbase 定為「買入」(buy) 評級，稱投資 Coinbase 是對加密貨幣整體生態系統曝險的最佳方式。

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 0.36％，至 162.03 美元。

Moderna 周六 (22 日) 與南韓三星集團 (Samsung) 旗下生物製藥公司 Samsung Biologics 簽署協議，授權後者在南韓生產疫苗，並宣布第 3 季起將開始向美國以外市場供應新冠疫苗。

今日關鍵經濟數據：

芝加哥 Fed 4 月全國活動指數報 0.24，前值 1.71

(圖：芝加哥聯準銀行)

華爾街分析：

National Securities 市場策略師 Art Hogan 表示，隨著股票估值回歸合理水平，且足以排除大量投資性交易，本周市場可望出現良好起頭。

Caravel Concepts 執行長 Michael Jones 認為，市場的盤整格局確實相當健康，幫助消除了一些過度的投機活動，且修正最多的多半是那些昂貴的股票。

針對通膨擔憂，他表示，自從聯準會表示將開始討論逐漸縮減購債以來，許多經濟數據表現均遜於預期，這為鴿派人士帶來更多彈藥。