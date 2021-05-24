台股校正回歸15159還是17700？

萬寶投顧分析師王榮旭指出，國內疫情危機尚未解除，但股市對疫情的利空卻有鈍化的趨勢，一來 5 月至今台股已經大跌了 7.2%，為全球主要股市之中跌幅最重。最近也發新一波疫情的新加坡與越南，股市 5 月分別下跌 2.8、上漲 2.7%，台股似乎已經反應過度。

其次，歐美等先進國家已普遍施打新冠疫苗，人口流動率大幅提高帶動需求，台灣是出口型國家，歐美市場復甦對台股影響更大，除非有新的重大利空，否則台股往前高 17000 點「校正回歸」的機率大。畢竟大盤是由個股組成，個股紛紛反彈不再破底，大盤最後還是要向上。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，電子跌深但反彈力道弱，原因先前在專欄中已經分析過。電子差在籌碼混亂，但股價跌深就是利多，例如面板最近雜音雖多，但是相關的股票股價已經先行下跌。所以最近再傳上游驅動 IC 供貨吃緊趨緩，利空消息出來似乎對股價打壓已很有限。

驅動 IC 廠聯詠 (3034-TW)、敦泰(3545-TW) 與天鈺 (4961-TW) 都出現強彈；面板雙虎友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW) 這波大跌四成，利空跌不下去，就是反漲的訊號。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，傳產還是最強，今年來在專欄中長期追蹤看好的貨櫃輪萬海 (2615-TW)，不但領先完全復原，股價還創下新高，過去 5 個交易日連續拉出 5 根漲停，一周以來大漲五成震撼全市場。

大家都以為陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 第一季賺的比萬海多，所以股價應該要比萬海高，因此紛紛搶進陽明與長榮，但其實這只看到表面。萬海股本 221 億比陽明股本 333 億少了百億元以上，更只有長榮股本 552 億的四成，在市場流通的籌碼少，籌碼供需就佔了優勢。

其次，萬海業績將倒吃甘蔗越來越甜，3 月之後不但將最肥的美洲線航班加倍，歐美線塞港嚴重與準班率低，也蔓延到亞洲線，亞洲線比重較高的萬海受惠程度最高，第二季也再次調高運價。

印度疫情嚴重，導致部分港口禁止印度籍船員下船，讓船員輪調更加困難，印度籍船員是全球海運主要供應來源，讓運價更是居高不下，估計萬海今年有 20 艘船要交付下水，受惠運價上漲程度高，今年 EPS 將上看 25~30 元，獲利並不輸長榮及陽明，在籌碼具有優勢之下領頭上漲，並不令人意外。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，貨櫃輪大漲之後，將對傳產形成示範的效果，受惠歐美經濟復甦除了航運之外，紡織股王儒鴻 (1476-TW) 今(24)日盤中見 683 元新天價。去年因為疫情使得市場庫存水位大幅下降，今年經濟強勁復甦，大客戶紛紛補庫存，包括 Nike、UA 與 lululemon 大追單，第一季 EPS 4.95 元，年增近 1 倍，今年獲利將逐季成長。

儒鴻業績大好，上游原料供應商跟著吃香喝辣，如集盛 (1455-TW) 是儒鴻的尼龍供應商，第一季 EPS 0.72 元，比去年第 4 季的 0.4 元成長兩成，4 月單月 EPS 更達 0.55 元，5 月尼龍報價可望再漲的情況下，合理推估第二季獲利將第一好，股價也將已經創下新高。

力麗 (1444-TW) 是儒鴻的聚酯供應商，也連續兩季轉盈，股價還在季線以下相對落後。力麗也爭取到蘋果新一代 iMac 桌上型電腦的環保紗線訂單，而蘋果產品擴大採用環保紗線的趨勢，力麗訂單量可望持續放大。

同集團的力鵬 (1447-TW) 是尼龍大廠，今年也首次打入了蘋果供應鏈，供應蘋果主推的無線充電 MagSafe 皮革卡套內的布料。此外，力鵬的歐美服飾客戶包括愛迪達、H&M、Nike 與 UA 等一線大大品牌，受惠歐美疫情下降經濟復甦，已經連續兩季轉盈，股價只比美股的淨值 11.48 元多一點，在尼龍同業集盛大漲之後，比價空間拉大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，因為尼龍可以製成仿棉布取代棉花，在新疆事件及印度疫情爆發之後，市場擴大對尼龍需求，5~6 月不排除持續漲價，尼龍相關個股後市值得大家留意。

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