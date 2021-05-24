台股底氣強、中長期看好 可定時定額佈局

全球疫情持續發燒以及通膨上升壓力，各國股市持續震盪，台股也受到本土感染案例急速升溫而大幅波動。「鉅亨買基金」表示，台股短期仍會受到疫情左右而持續震盪，不過相較其他國家，台灣經濟底氣佳、基本面仍強，疫情若能有效控制，且未造成企業停工，台股中長期的漲勢仍可期待，建議投資人在防疫期間，多利用線上交易平台，以定期定額方式佈局台股基金，參與台股後勢行情。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，台灣在短短幾天內染疫人數突破百例，全台進入三級警戒，引發市場恐慌，預估短期台股仍難脫離震盪格局；不過，台灣有強勁的基本面支撐，中長期表現仍然看好。以最新公布的 4 月份外銷訂單年增率即達 42.6%，不僅創下歷年同期新高，也已連續 14 個月正成長。由於全球經濟穩定回升，國際原物料價格持續走高，加上遠距商機需求延續，除非台灣企業受到疫情、停電影響造成停工，市場仍普遍看好 5 月份的外銷訂單表現。

至於這波疫情對台股的影響程度，張榮仁表示，可透過其他國家先前發生類似狀況時帶來的衝擊，來評估對台股的影響。根據 Bloomberg 資料截至 5 月 17 日統計，若以各國股市相對全球市場的最大跌幅來看，下跌最多的是巴西，跌幅約 12.7%；如果以相對同期全球股市表現來看，印度則是下跌了 14.5%。而台股相對表現則是下跌了 11.7％，與這些國家的跌幅已相去不遠。

張榮仁進一步指出，印度雖在疫情升溫後出現明顯的跌幅，但跌幅也逐步收斂，除了日本之外，其他國家則出現逆勢上漲。由於股市反應的是對未來的預期，目前美國至少施打一劑的比例已達 47.6%，且預計在夏天可以達到全體免疫。當疫苗釋出給其他國家時，疫情的威脅將可能逐步淡去，這時候國家基本面顯得更加重要，而台股基本面強，因此建議目前不需要過度擔心，反而可以趁震盪期間，透過定期定額方式佈建台股基金部位。

整體而言，台灣今年經濟狀況良好，但個股輪動快速，張榮仁建議投資人可選擇投資標的較分散的基金，才能更安穩地參與台股市場。不過由於目前台灣疫情仍在延燒，張榮仁也呼籲國人應避免與人接觸，以減少感染的機會。在進行投資時，則可多利用基金平台進行交易，不僅 24 小時隨時可下單，還有許多申購優惠可以善用。

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