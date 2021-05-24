〈焦點股〉校正回歸掀熱議 檢測股扮抗疫大將人氣旺

國內近兩天疫情校正回歸掀起話題，台股今 (24) 日一度跌逾 160 點，但隨即翻紅漲近百點，力守 16300 點關卡，其中，檢測族群成為盤面人氣指標，泰博 (4736-TW) 一度亮燈漲停，亞諾法 (4133-TW)、寶齡富錦 (1760-TW) 等多檔也大漲逾半根停板，買氣相當熱絡。

國內上週六、週日新冠肺炎確診人數持續攀升，除了本土新增 608 例外，還有 570 例校正回歸上週各日，外界原先預期今日市場多頭信心恐受到衝擊，不過，在多空拉鋸下，大盤仍表現有撐，力守 5 日線支撐，防疫概念股也再度躍居盤面焦點，其中檢測試劑廠股價表現強勢。

檢測族群擔綱類股領頭羊，泰博開盤即攻上漲停板，達 212 元，午盤成交量已達上萬張，漲幅打開後仍有 8% 的漲幅；亞諾法早盤吸引買盤進駐，一度大漲逾 9%，最高來到 78.5 元；寶齡富錦也有 7% 以上的漲幅，最高達 110 元；普生、台康、瑞基、長興等也有 2-4% 的漲幅；安特羅、ABC-KY 早盤也在盤面上表現。

雙北本土疫情嚴峻，並持續蔓延至其他縣市，科技、金融業均傳出員工確診，檢測試劑需求大幅增加，寶齡富錦、泰博、金萬林、安特羅等多家廠商，都已陸續捐贈抗原快篩試劑及消毒產品，共同協助政府抗疫。

泰博擁有全台最高產能的抗原試劑產線，目前每月可足量供應國內 300-500 萬劑，必要時可以增產至 1000 萬劑。寶齡富錦旗下 15 分鐘飛確 Covid-19 抗原快速檢驗試劑，已獲得衛福部食藥署專案製造許可，後續陸續取得印度、歐盟、比利時、新加坡等當地緊急許可並銷售。長興擁有抗體及抗原快篩試劑產品，均取得食藥署專案製造許可，目前月產能上看百萬劑。