航運股領航 台股翻紅漲36點收16338點 5日線失而復得

台股歷經疫情校正回歸後，今 (24) 日一度下跌逾 160 點，但多頭仍具信心力抗賣壓，買盤積極湧進航運、紡織、造紙等傳產族群，部分電子股午盤也獲資金點火，指數高低震盪達 260 點，終場上漲 36.23 點，收 16338.29 點，5 日線失而復得，成交值 4229.66 億元。

台積電今天一路在盤面下震盪，終場跌 0.8%，收 568 元；聯發科、台達電均下跌逾 1%；反觀聯電股價一路走高，終場漲近 4%，收 48.7 元；中鋼、統一、南亞等傳產股賣壓沉重；值得注意的是，股王矽力 - KY 攻上漲停價 3345 元，拉大與大立光的差距，大立光收盤漲 0.5% 收 2935 元。

資金持續追捧航運族群，萬海帶量上攻，率先衝上漲停板 125 元，再創歷史新高；陽明、長榮終場漲幅收斂，上漲 1-2%；散裝航運股裕民、中櫃、四維航也都亮燈漲停。整體航運股成交量占大盤比重一度達五成，寫下新紀錄，但午盤後電子股成交量逐漸攀升。

此外，資金也流向 IC 設計族群，晶豪科、驊訊、天鈺等指標股強勢翻紅後，均直奔漲停價位，驅動晶片廠敦泰也一度亮燈漲停，聯詠、創意、譜瑞 -KY、立積、凌陽等漲勢也都不俗。

本土疫情爆發，隔離衣、防護衣需求大增，紡織類股獲得買盤青睞，儒鴻、聚陽上漲 2-4%；南紡、弘裕、大東、宏益、集盛、宏遠和宏洲等都亮燈漲停，交投相當熱絡。

關注盤面焦點個股，光學鏡頭廠玉晶光在美系客戶新機認證順利，VR/MR 布局逐漸發酵，獲日系外資肯定調升買進，股價一度逼近漲停，終場收漲 7%。