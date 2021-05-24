外資回頭買面板雙虎近6萬張 調節多檔傳產股

台股電子股今 (24) 日止跌、航運股領航下，終場小漲 36 點，收在 16338 點，守住 16300 點關卡，三大法人買超 29.24 億元。外資又回頭買超面板雙虎，回補近 6 萬張，另外也敲進多檔金融股，包含兆豐金、開發金、元大金等，並同步減碼傳產股，包含中鴻、中鋼、新纖等。

三大法人僅外資站在賣方，小賣 1.18 億元，投信買超 16.73 億元、自營商同步買超 13.87 億元，三大法人合計買超 29.24 億元；期貨方面，外資加碼空單 2965 口，空單未平倉口數來到 24270 口。

面板雙虎重再獲外資青睞，外資上週連三日賣超後，今日回補近 6 萬張，買進群創 3.8 萬張、友達近 2 萬張；敦泰、誠美材等電子股，分別買超 6186 張、3927 張。

外資也持續加碼金融股，買超兆豐金與開發金超過 6000 張，元大金也有 4189 張；其他買超個股包括萬海、大同、台泥、聯合再生均有逾 4000 張。

外資今日反手調節長榮 3.6 萬張，位居賣超第一，賣超個股集中在漲多傳產股，包括中鴻 1.02 萬張、中鋼 9621 張，新纖、台玻、中石化、中纖都賣超超過 6000 張。

投信買超方面，則是大買聯電 8218 張居冠，其次為華邦電 3353 張，寶成、南紡、金居、聚陽、永豐餘、正隆等都有超過千張；不過投信則與外資不同調，減碼面板雙虎，群創 2895 張、友達 2671 張，其餘賣超個股還有華航、長榮、亞泥、中信金、佳世達、新光鋼等。