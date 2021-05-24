股民搶當航海王 航運股成交比重飆破4成 逾10檔亮漲停燈

航運股人氣強強滾，無畏今 (24) 日大盤開低態勢，有多達 11 檔航運族群包括散裝、物流業者亮漲停燈號，整體航運業成交比重高達 43%，遠遠高於電子股的 27%，其中，貨櫃三雄中長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 均漲逾 6%，萬海漲超過 8%，陽明再次逼近百元價位。

貨攬業者台驊 (2636-TW) 表示，由於歐美塞港、缺工和相關物流設施短缺，前所未見全航線搶艙，目前船舶及貨櫃供給匱乏，迫使航商漲價和取消航班因應，同時，終端品牌零售商庫存仍處於低水位，在強勁的拉貨需求下，海運業務持續增長可期。

法人指出，美國零售聯合會 (NRF) 預期每月進口量將超過過去旺季水準達 2 萬 TEU 以上，並至少維持到 8 月，近期全球最大航商馬士基 Maersk 更上修全年全球貨量預期至年增 5-7%，顯示需求動能將延續至第三季。

據統計，目前全球最大港口洛杉磯港外等待船隻維持近 20 艘，高於過往平均 5 艘以下，全球船班準點率 40%，則遠遠低於過往超過 70%，供不應求，法人指出，貨櫃航商客戶已於 4 月底簽約完畢，今年合約價格年增高達 100%，第二季、第三季航商獲利面仍相當樂觀。

另一方面，法人認為，海運長期供需結構正在改變，據海運諮詢機構 Drewry/Clarksons 預期，明年將出現供需缺口，供給僅成長 1.7%，但需求成長 3.2%，屆時可望出現新常態運價，海運業不至於再回到過去殺價搶市狀態。