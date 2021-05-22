大宗商品價格飆 中國人行官員：應升值人民幣因應

受惠於經濟復甦使原物料需求激增，今年迄今大宗商品價格飆升，使主要原物料進口國中國備感壓力，中國央行官員周五 (21 日) 表示，中國應適度讓人民幣升值，以抵銷進口價格上漲的影響。

中國 4 月工業生產者物價指數 (PPI) 顯示，通膨正以 3 年半以來最快速度升溫，中國政府也已承諾將採取措施打擊大宗商品價格，並防止轉嫁到消費者身上。

中國人民銀行 (PBOC) 上海總部調查研究部主任呂進中表示，作為全球主要的大宗商品消費國，國際進口價格的衝擊不可避免，但中國應該「提高匯率的靈活性，讓人民幣適度升值，以適當抵銷進口價格效應」。

呂進中表示，全球經濟復甦和主要央行採取的超寬鬆貨幣政策推動進口價格上漲，價格上漲可能會打擊中國企業，並提高銀行的信用風險，中國企業應通過期貨等工具對沖價格風險。

PBOC 表示，考量到大宗商品價格上漲、去年的數據比較基期低，第二、三季中國工業生產者物價指數可能會進一步走高。

4 月初以來，人民幣兌美元大幅走弱，人民幣兌美元匯率已升值超過 2% ，市場交易員正在爭論中國當局能容忍人民幣升值到什麼地步。

儘管市場一直在推動人民幣國際化，但由於中國當局擔心過度波動可能影響跨境資本流動並損害經濟，因此仍對人民幣匯率保持嚴格控制。

不過，PBOC 金融研究所所長周誠君表示，若中國想要擴大人民幣國際化，最終必須放棄對匯率的控制。

中國打擊大宗商品決心明確，中國國務院總理李克強本周重申對物價控制的目標，表示將提高部分鋼鐵產品出口關稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產品出口退稅等政策，促進增加國內市場供應。

在交易方面，中國還要加強期、現貨市場監管，適時採取針對性措施，糾察異常交易和惡意炒作行為。依法嚴厲查壟斷協議、散播虛假信息、哄抬價格等行為。