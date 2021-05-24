關注加密貨幣的市場動向以及美國經濟指標等　

由於加密貨幣下跌市場迴避風險氛圍加強

上週受比特幣等加密貨幣大幅下跌的影響，股市也呈疲軟走勢。市場整體雖然迴避風險的氛圍加強，但是在週末由於下跌也暫時告一段落，對風險的容忍度也慢慢恢復。

而外匯市場，由於美國公債殖利率上漲受阻，美元也呈疲軟走勢。

【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

在美元 / 日圓圖表中顯示美國公債 10 年殖利率與日本公債 10 年殖利率之間的差中可以看出，與殖利率差的變化有相關性。



【美元 / 日圓與美國公債 10 年殖利率 - 日本公債 10 年殖利率相比較】

關注加密貨幣的市場動向以及美國經濟指標

上週因加密貨幣下跌，市場迴避風險的氛圍加強，這週在週六和週日加密貨幣持續下跌，下探低價，所以在週一有可能迴避風險的氛圍會持續加強，還需多加注意。

【BTC/JPY 的圖表】

另外，市場也慢慢加強了對美國會什麼時候開始收緊寬鬆政策的關注。這週的美國 GDP 季率修正值、個人消費支出價格指數、耐用品市場訂單等重要經濟指標將成為市場焦點。



如果數據良好的話，將會意識到收緊寬鬆政策，成為支撐美元的材料，而對於股市和加密貨幣來說有可能會成為上漲的阻力，還需要多加注意。



在歐洲也將發佈德國的 IFO 經濟指數。歐洲的新冠肺炎的疫苗接種有很大的進展，如果數據良好的話，市場也有可能會意識到 ECB 收緊寬鬆政策。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，澳元和紐元的弱勢明顯。其他貨幣雖然強弱並不太明顯，但是美元走勢比較疲軟，而瑞郎、英鎊和日圓比較強勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，依舊日圓弱勢明顯以外，美元也持續走弱。相對來說，加元、英鎊、瑞郎維持強勢走勢。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股市雖然受加密貨幣大幅下跌的影響下調加強，但是在週末恢復到穩定走勢。

歐洲市場



歐洲的股指雖然也受加密貨幣下跌的影響出現下調，但是在週末和美國股指一樣開始反彈。

亞洲・大洋洲市場



上週的亞洲、大洋洲市場的股指與歐美股指相比，雖然受加密貨幣下跌影響的商品不多，但是上漲受阻的商品較多。

主要金融產品的相關性分析

從上週的主要美元直盤商品之間的相關性來看，除了全面走弱的澳元以外，其他貨幣兌美元都有一定程度的相關性。



【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的美元 / 日圓與日圓交叉盤之間，雖然與澳元 / 日圓、紐元 / 日圓和加元 / 日圓之間有相關性，但是與其他貨幣對之間的相關性不高，可以看出日圓現在還處於強弱不明顯的狀態。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，股指與美元直盤、股指與日圓交叉盤之間的相關性都不高，在股市和外匯市場之間沒有看出相關性。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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