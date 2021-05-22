SPAC市場成空頭熱區 30天內新增部位達6.73億美元

金融科技公司 S3 Partners 最新報告顯示，雖然特殊目的收購公司 (SPAC) 領域的股價經歷修正，最近一個月已趨於穩定，但市場仍高度看空這些股票。

S3 Partners 預測分析常務董事 Ihor Dusaniwsky 說，過去 30 天 Churchill Capital Corp. IV (CCIV-US) 成為最大空頭聚集地，做空部位新增 2.72 億美元。其次是 Altimeter Growth Corp. (AGC-US) 以及 Hedosophia Holdings V (IPOE-US)。

SPAC 透過首次公開上市 (IPO) 籌集資金，目標是幾年內收購具潛力的新創，此類股票成為去年火熱的族群之一。隨著 2021 年初 SPAC 發行量激增，市場開始擔心 SPAC 市場浮現泡沫。

SPAC & 新發行股 ETF (SPCX-US) 表現更為明顯，FactSet 數據顯示，3 月該 ETF 下跌 5.75%。該 ETF 成分股主要為過去兩年已完成 IPO 的 SPAC 。

根據 S3 報告，該 ETF 4 月跌幅較輕，下跌 1.3%，不過 SPAC 市場的新空頭部位正持續提高，過去 30 天內共增加 6.73 億美元。

Dusaniwsky 表示：「儘管 SPAC 的股價近期相對穩定，但我們發現該領域的放空活動依然活躍。即使穩定的價格減緩空頭部位的獲利成長，不過這些空頭今年迄今已擁有 33% 的報酬。」

Altimeter Growth Corp. 股價周五下跌近 1%，本周下跌約 2%，5 月跌勢已擴大至 15.3%。Churchill Capital Corp. IV 周五幾近持平，5 月迄今累計下跌 6%。

Dusaniwsky 表示 Churchill Capital Corp IV 仍然是 SPAC 中最有利可圖的放空目標，過去 30 天市場靠放空 Churchill 進帳 2500 萬美元，報酬率約 3%，其次是 Altimeter ，放空總獲利為 1950 萬美元，報酬率約 14% 報。