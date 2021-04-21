SPAC股終將打回原形？市場持續不挺 尼古拉跌破最初10美元

電動卡車製造商尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 跌破 10 美元，這是當年尼古拉以 SPAC(特殊目的收購) 上市時的估值。

週一大跌 6% 以上的尼古拉，週二再度收挫 6.22% 至 9.65 美元。

昨日 Wedbush 分析師 Dan Ives 將尼古拉目標股價從 25 美元下調至 13 美元，達華爾街低點，令尼古拉重挫 6%。

然而，週二尼古拉大跌卻沒有特殊事件，所有去年風光的 SPAC 上市公司跌幅都較廣泛市場嚴重。週二以 SPAC 公司為主題的 Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (SPAK-US) 大跌 2.49%，收 23.89 美元，相比之下，S&P 500 和道指同日僅下跌約 0.8%。

該 SPAC ETF 內含 200 檔股票，其中約莫 80% 今年迄今股價下跌，且較 2 月中旬登上的 52 週盤中高點平均跌幅約 33%，跌勢迅速猛烈。

摩根大通分析師 Paul Coster 週二報告提到有關替代能源股，其中追蹤的個股包括尼古拉。他建議投資者在近期拋售潮過後增加持股，但尼古拉並非其首選。他給予尼古拉「續抱」評級，目標價 30 美元。

整體而言，追蹤尼古拉股票的 8 位分析師中僅有 2 位給予買進評級，與道指成分股平均買進比率 60% 相差甚遠。然而，儘管分析師對尼古拉股票的看法不冷不熱，但分析師平均目標價約 25 美元，仍遠高於現行股價。

以近期跌勢來說，這樣的目標價尚算合理，因為分析師無法跟上市場腳步。今年迄今尼古拉股價下跌約 37%，且較去年 6 月近 94 美元的 52 週盤中高點重挫約 94%。