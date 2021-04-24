SPAC又見動力！SpaceX首發重複火箭 這7檔一起升空

SpaceX 週五 (23 日) 清晨首次發射重複使用火箭，載送 4 名太空人前往國際太空站，預計停留 6 個月再返回地球。隨著此行動，再度推進剛起步的商用太空產業，投資者如何操作此一主題？

SpaceX 的最新發射是商用太空產業規模和能力增長的實例。太空曾是國家政府和大型國防集團的領域，但隨著可重複使用的火箭出現，成本已下降至私營企業可負擔的水準，可以向政府機關、較小型企業和一般消費者提供服務。

例如，SpaceX 除了與 NASA 有業務往來，還發射了數百枚小型衛星，以創建高速網路的太空基地。

然而，投資者無法購買 SpaceX 股票，因為這是由特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 私人控股公司，但有少數幾家初創公司與 SPAC 股合併，提供了投資者進入太空投資的機會。

在合併完成後，基於在外流通股票，約莫有 7 檔股票，價值 130 億美元，包括﹔

AST SpaceMobile (ASTS-US)-- 與 New Providence 合併，目前正戮力基於太空的手機通訊 Stable Road Acquisition (SRAC-US) - , 與太空物流供應商 Momentus 合併 Vector Acquisition (VACQ-US)-- 與小型 SpacX 美國火箭實驗室合併。 Holicity (HOL-US)-- 與發射服務供應商 Astra 合併。 Osprey Technology Acquisition (SFTW-US) -- 與影像公司 BlackSky 合併。 NavSight (NSH-US)-- 與另一家影像公司 Spire 合併。 Genesis Park Acquisition (GNPK-US)-- 與太空供應商 Redwire 合併。

註﹔SPAC (Special Purpose Acquisition Company)，即新創公司透過特殊目的的收購公司，沒有實際營運項目，成立目的是透過 IPO（股票首次公開發行）籌募資金，併購有潛力的未上市公司。

在近期 SPAC 股拋售潮中，這 7 家股票受到打擊，追蹤 SPAC 股的 Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (SPAK-US) 過去 2 個月來下跌了 20%，而這 7 家同期跌幅達 23%，其中 6 家都走跌，唯有 Rocket Lab 一家勉強上升 1%。

但在週五 SpaceX 發射後，航天領域的發展可能會獲得小幅提振。雖然 SpaceX 是私人企業，但在商用太空領域可謂巨擘，在私人市場上 740 億美元的市值也不容小覷。

週五這 7 家股票上漲，其中 AST SpaceMobile 大漲 8% 以上，Stable Road Acquisition 漲近 4%，就連 Defiance Next Gen SPAC Derived ETF 週五也大漲 2.22% 至 25.35 美元，優於大盤。