〈財報〉夏季社交活動料回溫！Tinder母公司Match Q2營收看增24%

Tinder 母公司 Match(MTCH-US) 周二（4 日）預測，2021 會計年度第二季的營收將比去年同期成長 22% 至 24%，並且隨著疫情限制逐漸鬆綁，社交活動將重新回溫，手機交友軟體 Tinder 與 Hinge 有望吸引更多用戶。

據 Refinitiv 的 IBES 數據，Match 預估第二季營收將在 6.8 億至 6.9 億美元之間，較去年同期成長 22% 至 24%，也高於分析師預測的 6.788 億美元。

Match 第一季營收報 6.68 億美元，高於去年同期的 5.45 億美元，也優於 FactSet 調查分析師預測的 6.51 億美元；首季獲利為每股 0.57 美元，優於 FactSet 調查分析師預測的 0.39 美元。

在平均用戶平均成長 15% 與每月平均用戶收入成長 4% 的推動下，Tinder 的直接營收在本季成長 18%。

Match 周二盤後公布首季財報佳績後，股票勁揚 6.35% 至每股 147.75 美元。

Match 執行長 Shar Dubey 在給股東的一封信中指出，隨著夏季到來，新冠疫苗接種逐漸普及，對未來感到期待。

Dubey 表示，對 2021 年首季好的開始感到滿意，並看好今年下半年能保持成長態勢。

Match 表示，在去年新冠疫情流行初期，訂閱人數受到衝擊，不過在夏季逐漸回升，後來又因病例數攀升與封鎖等措施，讓訂閱人數再次下跌。

Match 也說，Tinder 上用戶的參與度遠高於新冠疫情情爆發前的水準，用戶「滑」Tinder 的時間比之前多了 15%，聊天時間平均延長 32%。

Match 認為，隨著美國經濟復甦腳步加快，公司許多品牌成長也跟著動起來，儘管印度、巴西、日本等國家新冠疫情趨勢與疫苗分配進展緩慢，可能還需要一段時間才能結束，但對實現公司的財務目標仍充滿信心。