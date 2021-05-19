唯一防線被破 新冠病毒給了自滿的台灣一個教訓

闖過邊境這一關，病毒便長驅直入。

直到本周之前，台灣對 Covid-19 的遏制看起來都是如此有效，以至於幾乎沒有部署其他任何防禦措施：沒什麼檢測，沒有旨在發現潛伏病例的本地監測，疫苗接種也接近於零。

被誇作防疫最成功地區之一，使得台灣的民眾和當局高度自滿、對於風險失去警惕。Covid-19 似乎只是外部世界才有的東西。

病毒「破門而入」，始於這樣一個不幸的決定：4 月 15 日，台灣把航空機組人員的隔離時間縮減至短短三天；這是因為原來工作人員要隔離 14 天，給航空公司的貨運航班運轉造成困難。被感染的飛行員引入了一種更容易傳播的英國變種毒株，然後通過有女侍作陪的「茶室」加快了傳播；工作人員和顧客都不願和這類場所扯上關係，從而加大了追蹤密切接觸者的難度。

現在，台灣在短短幾天內就報告了 1,024 例本地感染，從全球的角度來看，這個數字很小；但從 5 月 1 日之前台灣一共也就有 1,132 例來看，這個數字令人震驚。

從零一下飆升到四位數，表明病毒已經悄然傳播了幾個月。去年澳洲維多利亞州爆發疫情、用了封鎖三個月的手段才平息，今年監獄群體感染促使泰國病例持續激增，人們越來越擔心，台灣將書寫類似的警世故事。

「如果他們有 300 例確診病例，那麼社區中就有 3,000 例——只是他們不知道而已，」病毒學家兼 Mayo Clinic 疫苗研究小組主管 Gregory Poland 稱。「這將需要實施硬封鎖，然後儘快獲得疫苗。」

問題是，沒有疫苗。就和其他許多看起來病毒已在本土絕跡的地方一樣，台灣的疫苗接種工作落後於歐洲和北美經濟體，這是一個巨大的薄弱環節，可能使得台灣像新加坡、香港以及其他一些亞洲經濟體那樣，一陣收緊、一陣放鬆限制措施。

台灣官員關閉了學校、對社交聚集實施了限制，敦促人們在家工作，力求避免實施硬封鎖；如果連續 14 天平均每天至少報告 100 起新病例、其中一半源頭不明，就會觸發硬封鎖。

新北市市長侯友宜周一在發布會上說，要做好心理準備，如果社區傳播失控，防控限制措施將升級。

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