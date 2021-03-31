併GSK加國藥廠 保瑞去年賺逾1股本 每股賺10.76元

保瑞 (6472-TW) 受惠取得 GSK 加拿大藥廠，一次性併購利益貢獻每股純益 4.68 元，推升去年第 4 季稅後純益 4.35 億元，季增 691%、年增 806%，每股純益 8.1 元；去年純益 5.78 億元，年增 89.63%，賺逾 1 股本，每股純益 10.76 元。

保瑞去年營收 17.99 億元，年增 17.67%；毛利率 39.11%，年減 2.94 個百分點；營利率 12.56%，年減 9.99 個百分點；稅後純益 5.78 億元，年增 89.63%，每股純益 10.76 元。

保瑞去年第 4 季營收 6.68 億元，季增 68.26%、年增 70.84%；毛利率 43.56%，季增 5.23 個百分點、年增 5.55 個百分點；營利率 7.63%，季減 10.6 個百分點、年減 5.12 個百分點；稅後純益 4.35 億元，季增 691%、年增 806%，每股純益 8.1 元。

保瑞表示，去年接手英國上市公司 GlaxoSmithKline 葛蘭素史克 (GSK) 加拿大藥廠，經歷近 9 個月籌備交接期，但因疫情阻礙差旅，委託顧問執行交接產生一次性併購費用，以及持續投資國際委託研發暨生產服務 (CDMO) 業務費用增加，影響營業利益表現。

另外，保瑞以 8.3 億元取得 GSK 加拿大藥廠，土地、廠房、辦公大樓及設備貢獻廉價購買利益 3.88 億元，一次性併購利益約貢獻每股純益 4.68 元。

保瑞表示，此併購案補齊口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等生產線，目前約代工 50 個品項產品，輸出至全球 100 個市場，其中美國占比 7 成，由於處於初期階段，產能利用率約 50%，以穩定出貨為主，最快明年提升產能利用率，法人估，保瑞併購 GSK 加拿大藥廠後，每月營收貢獻逾 2 億元，明年有望進一步擴大。