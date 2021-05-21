〈大田營運展望〉接單全滿 今年毛利率可望維持30%以上 創18年新高

全球各地高爾夫球場擊球人數大增，帶動國際品牌球具業者追單，大田 (8924-TW) 海外品牌客戶積極追單下，第二季及第三季接單全滿，第四季更是產業需求旺季，有利推升毛利率維持第一季高檔，全年毛利率可望站上 3 成的水準，將寫 2004 年以來新高。

大田 2021 年第一季營收 14.22 億元，毛利率 31.08%，季增 7 個百分點，年增 10.18 個百分點，稅後純益 3.25 億元，年增 8.16 倍，每股純益 3.88 元。

大田今 (21) 日出席 OTC 業績發表會指出，由於客戶需求明確，且下半年可望有超輕量的利基型產品出貨給日系客戶，第二、三季營收都將維持高檔，同時，依推估全年毛利率可望站穩 3 成。

大田今年毛利率，將由 2019 年的 23.2% 提升到 2020 年的 26.03%，進一步在今年拉升到 3 成以上，改寫 2004 年以來新高。

同時，對於原物料方面，大田也根據客戶訂單數量，滾動式下單購料達 6 個月以上，加上不斷以新價格推出新料號，也有利掌握獲利率。

目前大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成，大田利基型產品繼出貨美系品牌客戶後，今年下半年也將增加出貨日系客戶，2021 年全年業績不看淡。

大田指出，目前高爾夫球具產品普遍出現生命周期短、上市時間分散等特性，但代工廠若可透過與客戶端統合開發，是對供應端廠商業績動能一大挹注。