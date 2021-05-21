〈神達法說〉今年展望正向估可成長 產品陸續漲價反應成本

神達投控 (3706-TW) 今 (21) 日召開線上法說，總經理何繼武表示，雖然目前有國內疫情、物料吃緊漲價等逆風因素，但營運展望仍正向，下半年、全年都會成長，同時也在跟客戶協調，將適度漲價反應成本。

何繼武指出，目前無論是車用或是伺服器產品，缺料情況跟前一季相比沒有太大的改善，料件漲價確實衝擊毛利率，但目前陸續跟品牌及代工客戶溝通反應成本。

而隨著本土疫情趨嚴，神達也啟動工廠分流、在家上班 (WFH) 等措施，何繼武表示，就算國內疫情警戒升至第四級，還是可維持正常營運。

神達目前台灣產能比重占整體比重約 15%，生產基地位於竹科，產品大多銷美國，何繼武表示，若後續真的有影響，海外廠區也能隨時調度因應。

此外，法人也關心國內缺水缺電的影響，何繼武表示，缺電因為廠區在竹科園區內，影響不大；缺水方面，目前供 5 停 2 也同樣不受衝擊，但若後續水情持續吃緊，會啟動相關配套措施。

神達第一季因產品組合以及生產成本上漲，導致毛利率下滑、本業虧損，但在業外挹注下，稅後純益 6.76 億元，季減 25.8%、但年增 34.7%，每股純益 0.57 元；累計前 4 月營收 155.6 億元，年增 36.1%，為歷史次高。