精英今年將全面改選董事 拓非個人電腦應用

精英 (2331-TW) 致股東報告書出爐，展望今年，精英表示，宅經濟、遠距商機已成常態，將持續深耕既有產品，同時擴大布局 5G、人工智慧、物聯網、電動車等非個人電腦應用，精英今年也將全面改選董事，新任董事候選名單也出爐，包含大同 (2371-TW) 總經理鍾依文、研華 (2395-TW) 執行董事何春盛等均入列。

精英表示，進入後疫情時代，全球經濟面臨新冠疫情、美中貿易對抗等不確定因素，仍將進行調整與轉型，但宅經濟、遠距商機已成常態，對今年個人電腦市場展望樂觀，隨著新處理器問世，將支援國際大廠主機板、筆電提升產品品質，進一步強化營運效率、市場競爭力。

除持續深耕原有產品外，精英指出，將擴大布局非個人電腦產品市場，包含提升智慧閘道器、居家用顯示器、平板電腦、IOT、無線充電、數位看板、車載、人工智慧 (AI)、智能充電樁等領域產品占比。

精英進一步表示，在物聯網方面，將強化開道器資料安全及通用平台加密進行研發，鎖定智能汽車多合一管理、智能物流、智能充電系統等應用，同時因應全球電動車發展趨勢，持續投入開發智能充電樁 (SmartECharger)，進行多様化產品開發。

值得注意的是，精英本次致股東報告書仍由前董事長林郭文艷屬名，但林郭文艷已宣布請辭精英董座一職，預計今年股東會也將全面進行董事改選，未來營運方向是否改變，值得關注。

根據精英股東會議事手冊，本次董事將改選九席董事，含三席獨立董事，候選名單則有十人，除鍾依文、何春盛外，也包含大同董事林清祥、寶成旗下松明投資代表人吳邦治、何宇明、寶成副總施志宏、雙瓶科技代表人許懿尹；獨董候選名單，則有蔡茂寅、劉鎮圖、何進福等。