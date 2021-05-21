一銀財管2.0門票到手 雙管齊下打造亞洲高資產理財品牌

第一銀行日前獲金管會核准取得財管 2.0 執照，為取得富豪理財商機，一銀規劃將從「內部升級」與「外部顧問」雙管齊下，結合海外共 40 處平台據點優勢整合集團資源，打造亞洲高資產理財品牌名號。

其中在內部升級方面，一銀為打造高階財管中心，已規劃為期 9 年的業務發展策略，透過「基礎、轉型、展翅高飛」三大階段，提供高資產客戶「國際級私銀服務」、「客製化商品與服務」及「全通路服務管道」，以客戶需求為中心，提供最佳解決方案。

至於外部顧問部分，則是聘請外商顧問導入國際私銀服務模式，成立專責部門，集結有經驗的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，提供客戶媲美星港等金融中心國際級服務。

一銀表示，為持續提升團隊專業能力，也將選派人員前進新加坡取得專業認證，強化風險管理及法令遵循的企業文化，確保客戶的權益為優先。

獲金管會核准辦理「新財管業務」之銀行，得針對高資產客戶提供「不受信評限制的外國債券」、「境外結構型商品」、「外幣結構型金融債券」與「提供 OBU 客戶台股衍生性金融商品」等新商品。

一銀表示，考量高資產客戶多為企業主，未來也會提供全球資產配置、傳承接班及家族辦公室等服務。

一銀強調，未來業務開辦上路後，為提供高資產客戶融資及資產的整合性金融方案，第一銀行將結合金控、總行及分行資源，以專業角度提供高資產客戶增值服務，並規劃成立「高資產數位專區」，打造全通路的無斷點服務，即時滿足客戶各項金融與生活服務。