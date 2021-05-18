歐元區今年第一季GDP季減0.6% 符合市場預期

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週二 (18 日) 公佈的最新數據顯示，歐元區今年第一季國內生產總值 (GDP) 初值較上一季下跌了 0.6%，除法國外的國家經濟成長均出現萎縮。

數據顯示，在 1 月至 3 月的第一季期間，歐元區 GDP 季減 0.6%，高於前值的下跌 0.7%，連續兩季萎縮，符合市場預期。與去年同期相比，則下跌了 1.8%，好於前值的下跌 4.9%，符合市場預期。歐元區主要國家，包含德國、義大利、西班牙和荷蘭第一季經濟都呈現萎縮。

歐盟統計局也表示，該地區今年第一季的就業率季減 0.3%，低於上一季的季增 0.4%。與去年同期相比則年減 2.1%。

另外，歐元區 3 月份出口年增 8.9% 至 2121 億歐元，進口也增加 19.2% 至 1,963 億歐元，貿易順差為 158 億歐元。

歐盟統計局指出，在英國脫歐後，今年第一季從英國的進口量下跌了三分之一以上。歐盟對英國的貿易順差增長至 358 億歐元，原因是歐盟對英國的出口僅減少了 14.3%。

根據英國小型企業聯盟 (FSB) 先前的一項調查顯示，由於英國脫歐後，出口商要向歐洲出口必須面臨更多繁瑣的申報文件，導致英國近四分之一的小型出口商已經停止了對歐盟的出口銷售。

隨著歐洲各國政府持續努力應對新冠肺炎疫情，商業活動情況有所改善。防疫限制主要針對酒吧和飯店等服務業，製造業有機會持續發展，與初期的巨大蕭條相比，經濟的下滑略微縮限。

IHS Markit 的經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區製造業在去年底表現出令人鼓舞的強勁表現。不過，儘管如此，確診病例數仍持續增加可能意味著經濟在短期內仍然面臨挑戰，相關成長也因此受到限制。