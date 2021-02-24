〈動力-KY展望〉輝達新款中階顯卡將上市 散熱風扇出貨加溫 上半年營運不淡

輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 中階新顯卡晶片 RTX 3060 ，確定將在 2 月 25 日開賣，動力 - KY(6591-TW) 看好該款顯卡，將再帶動散熱風扇新一波需求、出貨量成長，上半年營運不看淡，另外動力還有 5G 伺服器散熱風扇，預計下半年放量出貨，今年全年營收續拚成長。

動力表示，去年下半年 NVIDIA 與 AMD 相繼推出新款 GPU，帶動近兩年一波顯卡升級潮，此次 NVIDIA 將推出的中階晶片，價格較過往更具優勢，可望再催出顯卡散熱風扇出貨成長動能，挹注今年上半年營運。

NVIDIA 即將上市的新一代顯示卡 RTX 3060，記憶體容量擴增至 12GB，入門機種可執行新款 3A 等級遊戲，儘管官方公告無法提供挖礦功能，但多個專業玩家網站陸續揭露，該款晶片仍可提供挖礦，且產品定位為中階顯卡、訂價 329 美元起，在效能提升且價格優勢下，市場看好可望掀起一波購買熱潮。

動力指出，宅經濟趨勢延續，上半年營運不看淡，公司顯卡散熱風扇營收比重約占 8 成可直接受惠，但上游 IC 及零組件供貨不足狀況仍待紓解，目前訂單能見度可看到本季底 |。

展望全年，動力表示，除看好中階晶片帶來新一波散熱風扇需求，下半年為產業旺季，不過去年基期高，估今年第 4 季營收較去年持平或小幅成長，另外 5G 伺服器散熱風扇正與客戶進行產品驗證，最快下半年量產出貨，全年營收估可優於去年，續拚成長。

動力近期也開始布局車用市場，目前與 Tier 1 客戶研發車用風扇相關應用，包括空調風扇、電子冷卻風扇、LED 車頭風扇等，不過目前僅在初期階段，尚有許多驗證還在進行評估中。

動力受惠高階獨立顯示卡用風扇出貨量持續成長，1 月營收 1.57 億元，創同期次高，月增 5.18%、年增 95.1%。