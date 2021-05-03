威剛Q1純益季增逾1倍 每股賺2.94元寫14季新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (3) 日公告第一季財報，受惠 DRAM 低價庫存優勢，加上 SSD 出貨暢旺，稅後純益達 6.85 億元，季增 1.19 倍，年增 44.2%，每股純益 2.94 元，寫近 14 季新高。

威剛第一季營收 90.96 億元，季增 2.61%，年增 25.67%，毛利率 19.07%，季增 6.67 個百分點，年減 4.53 個百分點，營益率 7.92%，季增 4.28 個百分點，年減 4.58 個百分點；稅後純益 6.85 億元，季增 1.19 倍，年增 44.2%，每股純益 2.94 元。

威剛董事長陳立白表示，韓系與美系大廠都預告今年 DRAM 將全年缺貨，合約價也將逐季升高，公司看好今年記憶體市況可望一路強勁，自去年底即開始積極採購備料。

陳立白指出，威剛目前包括記憶體、SSD 控制 IC 等關鍵零組件，都掌握相當充沛的庫存，截至今年第一季底，庫存水位已提高至 100 億元以上，創新高。針對後市持續熱絡、供給吃緊的產品，也將持續買貨，維持高庫存量，以提供客戶充足的貨料支援。

威剛預期，第二季及第三季 PC、伺服器、手機三大領域需求將持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM 及 NAND Flash 兩大記憶體合約價都將逐季同步上揚。

陳立白也強調，第二季整體 DRAM 供貨會比第一季更吃緊，合約價漲幅也將明顯大於第一季；NAND Flash 受惠各項應用搭載容量提升，加上近期新興加密貨幣引爆高容量 SSD 需求，都將使未來 NAND Flash 價格強勢表態。