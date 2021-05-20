通膨升溫嚇壞股市 瑞銀：可鎖定能源、金融股

通膨升溫引發美股 S&P 500 指數下挫，瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 認為，近期通膨攀升應與基期過低有關，預估將隨時間趨緩，這短期間投資布局上建議可鎖定能源與金融，抵抗通膨升溫時期。

受通膨升溫影響，美股 S&P 500 指數上週下跌 1.4%，4 月美國消費者物價指數 (CPI) 也較上年同期攀升 4.2%，超過市場預期 3.6%，甚至遠高於 3 月的 2.6%，而通膨升溫隱憂，也不免讓市場擔心，聯準會的量化寬鬆可能提前退場。

Mark Haefele 表示，最近的通膨升溫應是基數效應所致，其中大宗商品價格上漲主要是疫情導致價格自低檔後反彈，而部份商品與服務價格飆升則是經濟重啟的結果，雖然原材料價格可能攀升，但整體而言，大宗商品價格漲勢應該接近尾聲。

瑞銀認為，未來疫情緩解，學校全面重新開放後，加上疫苗接種持續增長與失業補貼福利到期後，預期勞動市場供給瓶頸可望在未來數月得到緩解。

Mark Haefele 表示，儘管通膨有升溫趨勢，但全球主要央行也已表態，不打算因為物價短暫上升而收緊貨幣政策，以美國聯準會為例，官員日前就重申強調，決策者應該保持耐心，等待後疫情時代數據失真逐漸恢復正常。

在投資布局上，建議可鎖定再通膨主題，包括能源、金融，主要是這些行業通常能受益於通膨上升或收益率走高，在通膨升溫與經濟持續重啟之際，再通膨交易仍具上行空間。