〈貴金屬盤後〉美股走低 比特幣暴跌 黃金連5漲 收登4個月高點

週三 (19 日) 交易，在比特幣暴跌和美股大盤走低後，黃金期貨價格連續第五日上漲，收盤登上 4 個月最高價。

黃金收盤後，Fed 公布 4 月份會議記錄，顯示 FOMC 成員認同「任何自瓶頸帶來的物價上漲可能都只會對通膨有短暫影響。」

貴金屬投資者擔心通膨失控可能會讓 Fed 加速調升基準利率， 這將對不孳息的黃金構成壓力。

然而，Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 指出，會議記錄顯示，Fed 認為經濟距離通膨目標尚遠，意味著 Fed 將不會縮表或者快速升息，且可以在「這是短暫現象」的認知下忍受通膨。

「但歷史表明，通膨很少是短暫或者被縮減的，且通常要採取嚴厲、長期的手段才能將通膨縮減回正常範圍。」

無論哪種方式，都將有利黃金，因為市場預期，在 Fed 沒有指導何時願意讓利率返回正常的情形下，美元「在面臨通膨和持續低利率時，將不得不走貶。」

在 Fed 公布會議記錄不久，電子盤交易，6 月黃金交易價格在每盎司 1876.50 美元。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 13.50 美元或 0.7%，收每盎司 1881.50 美元，盤中高點達 1891.30 美元。

週三黃金連續第五日上長，且為交易最活躍的黃金期貨自 1 月 7 日以來最高收盤價。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，隨著股市和加密貨幣週三大跌，黃金價格躍升，「比特幣挑戰黃金避險地位的任何爭論都得到市場非常直接的回答。」

「雖然黃金也無法對波動性免疫，但黃金從來不會在一週內價值腰斬，無論加密貨幣當前或未來會扮演什麼角色，對於想要降低整體投資組合風險的儲戶和投資者而言，它無法取代黃金作為多樣化工具。」

「長期來看，每當股市這類風險資產價值走貶的時候，黃金就會一再升值。從心理層面說，黃金還提供了所有交易資產中最具實體的特質，在股市下跌和加密貨幣崩潰之際，黃金找到了強勁需求。」

市場風險胃口縮減，且美元走疲之際，黃金買盤獲得支撐力。ICE 美元指數觸及 3 週低點。

《黃金時事通訊》編輯 Brien Lundin 提到，「即使我們已經看到通膨上升更多的指標，從歷史看，這點本有利黃金，但因為投資者擔心這會引來 Fed 收緊貨幣政策，黃金先前跟著其他資產遭到市場拋售。但這週我們看到黃金脫穎而出，重拾其對抗通膨與貨幣貶值的避險作用。」

「這是大眾對黃金看法的重要轉變，我認為這代表更大一波新漲勢的早期階段。」

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