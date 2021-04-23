方舟投資力挺比特幣挖礦 「吃電巨獸」對地球有益

加密採礦產業向來被外界批評為「吃電巨獸」，但女股神伍德 (Cathie Wood) 執掌的方舟投資公司 (ARK Invest) 週四 (22 日) 發布一份報告力挺，稱比特幣挖礦實際上可能對地球有益。

《彭博社》報導，方舟研究總監 Brett Winton 以及合著者 Yassine Elmandjra 和 Sam Korus 發表的一篇報告稱，加密貨幣挖礦可以推動太陽能投資，並為電網提供更多可再生能源。

ARK：加密貨幣挖礦可以推動太陽能投資 (圖片：AFP)

方舟分析道：「比特幣挖礦的批評家認為，即使有必要，保護比特幣所需的運算也會對環境造成破壞並毀滅地球。我們相信事實恰恰相反。」

方舟解釋：「擁有比特幣的世界是一個平衡的世界，可再生的無碳能源可產生更多的電力。具體來說，隨著加密挖礦、儲能和人工智慧技術的結合，可再生能源的運用可能會加快。」

從重倉 Coinbase Global 到比特幣的所有投資，方舟投資公司 (ARK Invest) 在推廣加密技術綠色認證方面明顯有企圖獲利的動機，批評家仍不斷警告比特幣挖礦耗能的嚴重後果。

近期花旗一份報告指出，比特幣採礦消耗的電力已是 2015 年的 66 倍。BCA Research 表示，隨著時間過去，比特幣挖礦造成的環境隱憂可能會侵蝕比特幣的價值。

根據劍橋大學新興金融研究中心數據顯示，比特幣比一整個國家還耗電。截至 4 月中旬，比特幣挖礦電力需求已高達 143 TW（兆瓦時），耗電量比阿根廷 2019 年全國總發電量還要高出約 4%，研判，比特幣挖礦按此耗能速度不變，預計三年內，就將消耗掉全球的電力能源，不但破壞環境，還可能毀滅地球。

比特幣下跌 2.63%，暫報 54,706.51 美元 (圖片：鉅亨)

加密貨幣交易所 Coinbase 直接上市，曾激勵比特幣創下 6.5 萬美元的歷史新高，但近日比特幣 (BTC) 歷經大幅修正，不但跌破 6 萬美元防線，還逼近跌破 5 萬美元，截稿前，比特幣下跌 2.63%，暫報 54,706.51 美元。

Coinbase Global (COIN-US) 週四午盤下跌 2.30%，暫報每股 305.48 美元。

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