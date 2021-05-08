美支持豁免疫苗專利引發藥廠抗議 輝瑞CEO：將掀原料爭奪戰

美國政府支持豁免新冠肺炎疫苗專利，以擴大疫苗全球發放，不過，輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 周五 (7 日) 示警，若放棄專利，全球將爆發原料爭奪戰，這將威脅疫苗安全、高效率的生產。

拜登政府周三表示，支持研發出新冠肺炎疫苗的藥廠應有限度放棄智慧財產權，以將疫苗分配擴大到目前仍受疫情衝擊的中低收入國家。

但此提議遭藥廠抗議，Bourla 認為這項提案將「製造更多問題」。輝瑞與德國藥廠 BioNTech 共同研發疫苗，與 Moderna (MRNA-US)、阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 、嬌生 (JNJ-US) 為目前全球前四種大範圍分發的疫苗。

Bourla 表示：「現階段疫苗製造設備並非加快生產過程中的瓶頸，最大限制是生產疫苗所需的高度專業化原料的匱乏。」

Bourla 說，輝瑞的疫苗需要 280 種不同的材料和成分，這些材料和成分來自全球 19 個國家，若今天沒有專利保護，其他生產疫苗經驗少的企業將開始爭奪原料。

Bourla 表示，目前幾乎所有原料生產後都會馬上送到疫苗工廠，並立即生產、運送至全球。拜登政府這樣的提議將威脅到原料的流通，勢必會展開激烈的原料爭奪戰。

除了白宮，世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 近期也提議成員國放棄潛在疫苗專利協議。然而，即使有美國的支持，也很難保證達成協議，因為 WTO 為共識決制度，需要所有 164 個成員國的同意。

此外，歐洲最大經濟體德國周四出面反對放棄疫苗專利的提案。包含輝瑞與嬌生這些藥廠的美國藥品研究與製造商協會 (PhRMA) 則認為，美國政府此提案將破壞全球對疫情的因應措施，並危及安全。

另一家藥廠 Moderna 執行長 Stephane Bancel 則不擔心白宮支持豁免專利。Bancel 認為對生產類似的 mRNA 疫苗感興趣的製藥商將需要大規模投資研發，並進行臨床試驗、申請授權、然後擴大生產規模，這可能需要長達 12 到 18 個月的時間。