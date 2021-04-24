歐盟將與輝瑞簽全球最大採購協議 狂掃18億劑新冠疫苗

歐盟（EU）表示，預計幾天內與輝瑞（PFE-US）敲定 18 億劑新冠疫苗的採購協議，將在未來數年內分次採購完成，然而由於許多貧困國家未能或許疫苗接種，使得此項堪稱全球最大規模的疫苗採購協議引起廣大爭議。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，協議中包含 9 億劑可選擇接種的疫苗，足夠讓 4.5 億歐盟的人口接種兩年，該批輝瑞的疫苗將於 2021 至 2023 年間交付。

這是歐盟與輝瑞達成的第三份協議，此前雙方已簽署兩份協議，內容是輝瑞今年將提供 6 億劑新冠疫苗給歐盟。

歐盟的目標是在今年 7 月底前，至少要讓 70% 的成年人接種疫苗。

但是先前與歐盟合作的阿斯特捷利康 (AZN-US) 卻因生產問題，導致交付新冠疫苗數量減少，對此歐盟表示將與該公司終止合作關係，並對其採取法律行動。

輝瑞近幾月以來一直努力提高美國與比利時產量，以滿足不斷成長的需求。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，比利時的皮爾斯（Puurs）工廠在 5 月前有望生產超過 1 億劑的疫苗，將使公司今年全球的疫苗產量達到 25 億劑，預估明年還會更高。

除此之外，歐盟藥品管理機構也已批准增加在歐洲生產每批疫苗的產量，范德賴恩表示，這意味著疫苗產量將會增加兩成。

在歐盟大動作與輝瑞簽署協議，購買大批疫苗並加快接種腳步的同時，這項大宗採購協議也引發貧國和富國之間疫苗接種進度落差擴大的爭議。

據路透分析，美國超過 40% 人口至少接種一劑新冠疫苗，然而在感染人數不斷創新高的印度，僅有 8% 的人接種第一劑疫苗，甚至許多非洲國家只有 1% 的接種率。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五在新冠疫苗共享機構 COVAX 成立一周年的會議上表示，貧窮國家仍無法獲取疫苗。