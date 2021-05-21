〈能源盤後〉美伊談判有重大進展 伊朗原油蓄勢待發 原油連跌3日

週四 (20 日) 交易， 原油期貨價格連續第三天下跌，部分疲軟歸因於談判有成的跡象，一旦協議成功，美國將解除伊朗制裁，大量供應將返回市場。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，「原油和產品價格持續反映一些額外的下行風險，係因美國和伊朗協議取得進展，這可能會讓美國重返 JCPA 核子協議，並終止對伊朗石油出口的制裁。」

「儘管還有一些障礙，但伊朗總統 Hassan Rouhani 在官媒上對持續進行的美伊代表團談判發表了樂觀評論。」

路透報導，Rouhani 週四表示，在維也納舉行的會談是關於「小問題」的，美國已經「接受解除對伊朗石油和航運部門的制裁。」然而，歐洲官員表示，儘管取得了進展，但仍有許多工作要做。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.31 美元或 2.1%，收每桶 62.05 美元，創最近月契約 4 月 26 日以降最低收盤價，該期貨今日收盤屆期。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.41 美元或 2.2%，收每桶 61.94 美元

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.55 美元或近 2.3%，收每桶 65.11 美元，創 4 月 13 日以降最低收盤價。

週三因全球股市、大宗商品和加密貨幣資產普遍遭拋售，WTI 原油價格大跌 3.3%、Brent 原油價格下挫 3%，週四兩項基準原油均收在 4 月以來最低價位。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告中表示，由於跡象顯示，美國似乎朝著重返伊朗核子協議的方向邁進，挫傷市場情緒，令週四原油盡數吐回稍早的小幅漲勢。

在第四輪談判休會後，協調伊美間接談判的歐盟外交官 Enrique Mora 表示，「我非常確定協議最終將會定案，我想我們正走在對的道路上，也將會取得協議。」

Sevens Report Research 週四分析師在其時事通訊指出，伊朗談判是「供應端潛在不利因素，因為伊朗最快今年夏季就能重啟出口，但是現在還是很多未定的爭議，談判也隨時有可能破裂。」

伊朗預定 6 月 18 日舉行總統大選，S&P Global Platts Analytics 預期本月該核子談判就會達成協議框架，9 月之前將全面解除石油制裁，伊朗原油和凝析油出口量將從 4 月時 80 萬桶 / 日的水準，到 12 月增長至 140 萬桶 / 日。

與此同時，全球第三大石油消費國印度的新冠病例繼續激增，仍對原油構成壓力。

Patterson 指出，印度最大煉油廠 Indian Oil 表示，因應最新一波疫情，汽油和柴油銷售下降約 15% 至 20%，因為煉油廠降低運行率，自 4 月份平均略高於 96% 的水準下降至 84%。

「亞洲各地新冠疫情再起，對近期內的市場沒有什麼支撐力。」他說。

其他能源商品交易

6 月交割的汽油期貨價格下降 2.6%，收每加侖 2.05 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下降 2.1%，收每加侖 1.96 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下降 1.3%，收近每百萬 Btu 2.93 美元。

EIA 週四公布，上週 (5/14 止) 天然氣國內供應量增加 710 億立方英呎。根據普氏能源調查，分析師平均預期上週天然氣供應量增加 670 億立方英呎。

同樣週四，美國國家海洋與大氣管理局 (NOAA) 預計，大西洋颶風季節將「再次高於正常水準」，但也認為「暴風行徑不會像 2020 年那樣的歷史水準。」NOAA 預計會有 13 至 20 個可命名的風暴，其中 6 到 10 個可能是颶風，而 3 至 5 個則是大型颶風。

大西洋的颶風季節從 6 月 1 日持續到 11 月 30 日，可能導致墨西哥灣地區的能源生產和煉油活動中斷。