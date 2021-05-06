台睿敗血症新藥明年中解盲 上市後一年獲利上看億元

台睿 (6580-TE) 董事長林羣今 (6) 日表示，治療敗血症新藥三期臨床試驗，預計今年會完成收案、明年中解盲，最慢 2023 年取得藥證，將成為全球首個抗敗血病新藥，初估新藥上市後，光是國內市場，公司一年的獲利就有機會突破億元。

總經理簡督憲指出，全球尚未有抗敗血症藥物，醫院標準流程是先篩檢病患體內病毒，再使用抗生素、類固醇與升壓劑等藥物進行輔助治療。目前開發中的敗血症新藥 Rexis，可避免病患引起體內免疫風暴，造成器官衰竭等。

台睿敗血症新藥正在國內進行三期臨床試驗，總收案人數 330 人，目前已收案 310 人，若以每月收案量 3-4 人進度來看，今年底前將全數收完，預計明年中解盲，最晚 2023 年取得國內藥證。

據統計，台灣每年敗血病新增人數約 12 萬人，台睿預估，病患依照試驗療程，總共需施打 28 劑，目前已在全台主要醫療中心加護病房進行收案，若確定有療效，有助藥品快速導入。

台睿另一項開發中產品為多重標靶的抗癌藥 CVM-118，目前正在進行美國、台灣進行二期臨床試驗，其中，台灣臨床試驗新適應症內分泌腫瘤，為加快收案速度，今年將新增 4 家醫學中心，總計共 7 個臨床中心加入收案。

林羣指出，CVM-118 擬赴中國執行臨床試驗，目前正與 3 家中國廠商洽談合作，其中 2 家可能性較高，初步規劃與中國策略廠商共同執行二期臨床試驗，完成試驗後不排除啟動授權。