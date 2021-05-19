沖繩疫情再起衝擊旅宿業務 嘉泥：需求仍在 去年已是谷底

日本沖繩縣疫情擴散，更向中央政府請求納入緊急事態宣言對象地區，嘉泥 (1103-TW) 在當地的旅宿事業也再度面臨衝擊，不過，嘉泥執行長王立心認為，短期確有影響，但中長期來看，需求一直都在，相較去年谷底已經有好轉跡象。

綜合外電報導，沖繩縣在黃金週連假結束後，5 月初確診又開始增加，18 日新增確診 168 例創單日新高，因此沖繩防疫對策本部會議今日也決定，將向中央籲請納入緊急事態宣言對象地區。

而嘉泥在日本沖繩國際通，以自有品牌 HOTEL COLLECTIVE 開設飯店，恐隨疫情趨嚴再次受到影響，不過，王立心認為，HOTEL COLLECTIVE 在去年試營運時旋即碰上疫情大爆發，需求急凍，但今年來看，除了有疫苗問世外，需求也明顯好轉。

王立心進一步指出，今年疫情放緩時，HOTEL COLLECTIVE 住房率最高達到 5 成，宴會廳也陸續接到大型活動，雖然短期會受疫情影響，但顯示需求一直都有；另外，飲食的中餐品牌、自助餐在當地也逐漸打響名號。

王立心表示，目前除了配合當地防疫政策外，也積極與公家單位溝通，盼能把旅宿餐飲服務人員也列在施打疫苗的優先名單；除了 HOTEL COLLECTIVE 外，嘉泥在也與洲際酒店集團 IHG 合作，規劃沖繩豐見城豐崎飯店，目前則還是依照原先目標，拚年底完成發包。