矽品斥800億元新建二林廠 第一期預計2022年完工

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 旗下矽品今 (19) 日在彰化中科園區舉辦二林廠動土，第一期預計 2022 年完工，總投資額達 800 億元，看好二林廠區未來規模將為現有彰化廠的 3 倍以上，成為矽品未來十年高階封測的核心基地，搶占封測業先機。

矽品指出，公司自 1984 年成立至今，深耕中台灣 37 年，早在 2007 年便與彰化結緣，當時彰化廠址仍是廢棄紗廠，周邊也尚未充分開發，在彰化縣政府全力協助下，公司決定赴彰化設廠，成功帶動當地高科技產業發展，創造今日彰化廠超過 4000 個就業機會，70% 左右皆為彰化在地鄉親，促使青年返鄉根留彰化，對彰化地區就業人口與經濟成長貢獻良多。

矽品表示，由於新冠疫情爆發導致全球晶片供應鏈斷鏈，台灣封測業受惠 5G 應用及宅經濟等需求暢旺，各國瘋搶晶圓代工、封測產能，半導體業成為攸關各國發展的重要戰略物資，以及台灣新護國群山。

矽品也順應時勢擴建新廠，在科技部中科管理局與彰化縣政府積極協助下，再次落腳彰化，並在中科二林園區設立新廠，總投資額達 800 億元，開發面積 14.5 公頃，預計未來 8-10 年產能滿載後，將為地方創造近 7500 個工作機會。

日月光投控董事長張虔生指出，自從日月光與矽品攜手開創封測產業全新格局，日月光投控現為全球第一大半導體封測廠，集團中的矽品選擇二林中科園區做為未來戰略性封測基地，將以領航者身分吸引更多優質廠商陸續進駐設廠，預期形成產業群聚效應，也相當肯定此決策並樂觀其成。

日月光投控也長期深耕環境永續綠色轉型，連續五年榮獲「道瓊永續指數半導體及半導體設備產業領導者」(DJSI Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Leader) 與 CDP 氣候變遷問卷連續三次評比皆獲得 A List，二林建廠在環境永續方面也將積極落實企業社會責任，推動企業正面影響力。

矽品精密董事長蔡祺文表示，近日台灣疫情高度升溫，恰為歐美疫情逐漸控制、經濟復甦卻大量面臨晶片荒之際，歐美各國無不想盡辦法傾國家之力來尋求晶片產能，台灣半導體為確保供應鏈之地位更不能在疫情前退縮，矽品精密今與台灣疫起加油，在二林建造高階封測基地升級自身戰力，期望在此關鍵節點，率先搶占下一波晶片高峰浪潮。

蔡祺文看好，今日動土儀式只是建廠一系列作業的開端，未來建廠成敗更有賴中央與地方政府牽成，加速完善中科二林園區水電供給、人力協助、周邊交通建設、生活機能發展的配套計畫，以促使彰化青年返鄉，帶動南彰化繁華起飛，再造故鄉價值，使更多產業人才落戶成家，緊緊牽動彰化西南角之蓬勃發展。

矽品行政長暨資深副總簡坤義表示，今天能順利祭祀動土，要感謝日月光投控的積極支持，同時感謝科技部中部科學園區管理局許局長與彰化縣政府王縣長率領全體上下，允諾全力協助矽品克服建廠初期劃地的種種問題與困難，相信在矽品同仁眾志成城齊心努力下，成就中科二林廠為矽品展望未來的新契機。

矽品表示，全球疫情反覆，經濟局勢不斷變化，但公司不畏疫情快速布局中科二林，為這片土地的經濟發展注入活水，也在疫情嚴峻的關鍵時期，能如期動土建廠為在地鄉親帶來繁榮前景的希望，地方有識人士也表示中央與地方政府能夠趁此機會加碼建設南彰化，平衡城鄉差距。