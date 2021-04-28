〈百貨戰母親節大檔〉統一時代三業種成長40%起跳 估全檔期年增50%寫新高

各大百貨業母親節檔期正如火如荼進行中，統一超 (2912-TW) 轉投資統一時代百貨台北店最新表示，首波活動包括化妝品、服飾和家用家電大幅成長 40-60%，全檔期上看 50% 以上成長，優於原先預期的 20%，全檔期將挑戰新高峰。

統一時代台北店說明，除了傳統滿千送百百貨回饋活動，集結集團 IcashPay 資源加碼回饋，回饋率最高 25%，有效激勵買氣，母親節首波美人節檔期中，服飾成長超過 60%，家用家電成長逾 50%，化妝品也成長近 40%。

進入檔期倒數階段，目前統一時代台北店已進入最後衝刺階段，看好即將到來的連假，樂觀預估整體檔期有望成長超過 50%。

另一方面，為持續引進更貼近消費趨勢的商品，統一時代百貨 2 樓女鞋區將進行大型改裝，預計一口氣改裝超過 20 個櫃位，5 月中陸續全新開幕，增添營運新動能可期。

統一超藉由 OPEN POINT O2O 打造全台最大且橫跨多品牌的會員服務平台，並串聯旗下三大支付工具包括 OPEN 錢包、icash2.0 和 icash Pay，有效帶動會員數突破 1300 萬人，會員貢獻度達 50% 以上，法人認為，短短一年統一超會員已倍增，不僅有利提升超商本業的客單價，也有利強化轉投資事業體的來客消費動能，整體來看，基本面已逐漸復甦，後市可期。