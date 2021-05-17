〈雙北升三級警戒〉四大連鎖百貨縮短營業時間 最晚晚間8點半打烊

由於國內本土疫情嚴峻，確診病例持續激增，百貨業者今 (17) 日陸續宣布調整營業時間，遠百 (2903-TW) 全台 11 店及遠企購物中心、微風旗下各店點，以及環球購物中心全台 7 店至 5 月 28 日僅營業至晚上 8 點，遠東 SOGO 百貨也僅營業至晚上 8 點半。

遠百表示，遠百防疫已全面實施入館實聯制登記，並採取二次實聯制，入館登錄後，在餐飲、專櫃、超市須再度登記，是台灣首個實施二次實聯的百貨業，而總公司員工採 A、B 組分流上班。

同時，遠百也減短營業時間，以更精簡的時段服務民眾需求，並鼓勵消費者餐飲多採外帶。

而遠百關係企業遠東 SOGO 百貨也宣布，明日起至 5 月 28 日調整調營業時間為 11:30-20:30，館內超市則調整為 9:00-20:30，並啟動員工分流上班機制、強化自營電商 istore 服務，也配合政府規定提供員工申請防疫照顧假。

微風集團則表示，明日起員工啟動分組分流上班，並調整營業時間為 12:00-20:00，以降低風險並確保業務正常運作，而微風南山和微風信義高樓層餐廳可視各店消費者需求調整。

微風全額補助正職同仁施打 AZ 新冠疫苗，從接種疫苗當天起再提供 2 天公假。

另外，環球購物中心昨日已宣布全台 7 店今日至 5 月 28 日不分平假日營業時間調整為 11:30-20:00。