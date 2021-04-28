撤出中國？傳沃爾瑪出售中國130家門市 約30億美元

週三 (28 日) 陸媒報導指出，根據消息人士指出美國零售商巨頭沃爾瑪 (Wal-Mart)(WMT-US) 打算將中國東北、華北區域的門市全數出售給北京大型連鎖超市物美商業集團，總價約 30 億美元。

沃爾瑪於午間立即否認該消息，指稱純屬謠言。

消息人士指出，除了物美商業集團外同時談判的還有其它公司。不過目前基本已談妥，包含價格、轉讓方式等，很大機率是物美接手。此外，高階主管調動和後續處理方案已經大致敲定，只剩一部分細節還在進行。

消息人士進一步指出，分割出售並非沃爾瑪本意，實際上沃爾瑪想把整個中國地區門市脫手 (不包含 Sam’s Club 業務)，而物美也希望全數買進，但未達成最後共識的原因不知，可能與價格沒有達成共識有關。他稱目前都還在商談階段，在沒有對外公布前一切都存有變數。

至於可能出售的動機，消息人士指出，沃爾瑪在中國許多地區中，如華北、東北、華東門市均處於虧損狀態，只有南區和高級會員超市 Sam’s Club 還能賺錢。

根據沃爾瑪中國官網的資料顯示，沃爾瑪在中國華北涵蓋北京、山西、河北、內蒙古、河南、山東、陝西等地區，擁有家 35 門市，加上遼寧、吉林的 14 家，整個北區共有 49 家門市。

另一方面，沃爾瑪在上海、江蘇、浙江這三個華東地區加起共 44 家門市，還有湖北、安徽的 36 家店，總共算下來門市數量 129 家。

一名中國零售業高階主管分析，如果物美以 30 億美元買下沃爾瑪華北和東北兩個地區門市的話，那沃爾瑪是得利的一方。根據他分析，以 30 億美元的價格包含華東地區的門市可能性更大，這樣價格看上去合理一些。畢竟 2 年前家樂福 80% 股權在出售給蘇寧時價格為人民幣 48 億元，當時家樂福在中國擁有約 200 家的門市。

