Archegos爆倉事件 Nomura虧損3100億日圓

日本規模最大的券商野村控股 (Nomura Holdings)(8604-JP)，週二 (27 日) 宣布美國子公司與顧客之間的交易，計入逾 3000 億日圓 (約新台幣 773 億元) 的損失。野村已退出逾 97% 的頭寸，已經在 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 列報 2457 億日圓的損失。2021 年 1 到 3 月的合併財報與前一季相較也由盈轉虧，出現 1554 億日圓的淨損。

以當前情形來看，野村評估在 2021 年度計入 5.7 億美元 (約新台幣 160 億元) 虧損。與美國客戶之間的交易損失，合計金額估計超過 3000 億日圓。

野村在今年 3 月底時曾對外公布可能發生的損失金額，若以市場價格來進行估算，向該客戶請款的金額大約是 20 億美元。

野村集團的執行長奧田健太郎在 27 日的說明會表示，該集團的整體戰略沒有太大變化，並且會強化危機管理機制。還有根據財務長北村巧的說法，在檢視過現有交易之後，並未發現同類案件。

野村控股在今年 3 月 29 日表示，該集團的美國子公司在與交易對象之間有可能發生鉅額損失。雖然該公司未明確交代詳細內容，但是市場認為應該與 Archegos Capital Management 爆倉有關。

關於 Archegos 的爆倉問題，瑞信計入 44 億瑞士法郎虧損，摩根士丹利也計入 9.11 億美元虧損。不過高盛與富國銀行的業績就只有受到輕微影響。

根據野村控股在 27 日所公布的財報，2021 年度的淨利報年減 29% 至 1531 億日圓，顯示財務健全性的 CET1 比率為 15.7%。野村表示，對該公司及子公司的日後業務遂行及財務健全性不會造成問題。