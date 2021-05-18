美中關稅戰持續 穆迪：美國企業負擔了大部分成本

信評機構穆迪 (Moody's) 在報告中指出，在中美貿易戰的情況下，高昂的關稅加重了美國企業的成本負擔，大部分的關稅成本轉嫁給了美國進口商。

根據智庫彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 的數據顯示，在 2018 年初中美貿易戰之前，美國對中國商品的關稅平均為 3.1%，而中國對美國商品的關稅為 8%。但是，到了 2021 年初，美國對中國商品的關稅平均高達 19.3%，而中國對美國商品的關稅也高達 20.7%。

穆迪指出，美國進口商承擔了美對中商品加徵 20% 關稅所產生的 90% 以上的額外費用，意味著美國進口商為中國產品支付的價格高出約 18.5%，而中國出口商對同一產品的價格則下降了 1.5%。

「大部分關稅成本已經轉嫁給了美國進口商。」穆迪說道。該機構也表示，如果關稅繼續存在，對美國零售商的壓力可能會增大，從而更大程度地傳遞給消費者價格。

更高額的貿易關稅計畫，在美國前總統川普 (Donald Trump) 任期內生效。穆迪表示，如今這些關稅中的大多數關稅仍然持續，並影響了中美之間超過一半的貿易往來。

此外，來自中國的報復性關稅，也大部分由美國出口商所承擔，部分原因是這些報復性關稅所針對的美國出口商品可能是從其他地方所採購的產品，例如農產品。

許多經濟學家和企業表示，川普對中國的關稅戰損害了美國經濟，而且並未能迫使中國扭轉其不公平的貿易慣例。當今美國總統拜登 (Joe Biden) 先前表示，他不同意川普對中國的態度，但並不急於扭轉其前任總統的關稅政策，拜登政府對於用關稅打擊中國不公平貿易的做法持開放態度。