我國新冠疫苗庫存告急 GAVI：新一批AZ疫苗最晚6月底前抵台

全台新冠病毒感染病例激增，國內疫苗供應短缺，全球疫苗免疫聯盟 (GAVI Vaccine Alliance) 周一（17 日）表示，我國向全球疫苗取得機制 (COVAX) 訂購的新冠疫苗最晚將在 6 月底前抵達。

路透報導，GAVI 表示，大批阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗即將抵台，COVAX 預計台灣最晚在 6 月底能收到分配的疫苗劑量。

GAVI 說：「我們的目標仍然是在 2 月至 6 月間向 80 個國家提供 7,600 萬劑的阿斯特捷利康新冠疫苗，並預計很快就能向台灣交付下一批疫苗。」

我國目前已訂購 2000 萬劑新冠疫苗，主要來自阿斯特捷利康與莫德納（Moderna），儘管供給受到全球疫苗短缺限制。先前的預期是能從 COVAX 取得超過 100 萬劑疫苗。

台灣是全球防疫資優生之一，但近期感染病例激增，過去一周共通報 700 例確診案例，累計確診案例達到 2017 例，防疫警戒層級提升。疫情升溫也導致 30 萬劑儲備疫苗迅速耗盡，而全台 2,300 萬人的疫苗接種率僅約 1%。

美國總統拜登周一表示，將在 6 月底向其他國家送出 2000 萬劑的新冠疫苗，這是美國首次與他國共享疫苗。

不過白宮並未透露那些國家會收到美國共享的疫苗，美國國務院也沒有回答是否會對台有具體援助。

藥廠阿斯特捷利康說，將透過 COVAX 致力公平地讓各國獲得新冠疫苗，也包括台灣。

莫德納 (MRNA-US) 則並未對此做出回應。

我國衛福部部長陳時中對記者表示，現在對更多疫苗抵台一事尚未有新進展，但未來將慢慢會有越來越多疫苗進來。