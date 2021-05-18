台積電收復五日線 市值激增6200億元

隨著外資大買 333 億元，台股今 (18) 日多頭氣盛，權王台積電 (2330-TW) 在資金力挺下，股價也回神，最高一度大漲近半根、達 573 元，收復五日線、挑戰十日線，市值則達 14.8581 兆元，較昨日大增 6200 億元。

由於近日本土疫情急遽升溫，台股空軍警鈴大作，恐慌性賣壓出籠下，昨日一度跌破前方低點，約 15159 點，終場也摜破半年線，創下三個多月來的收盤新低，台積電走勢也疲軟，不僅跌破所有短期均線，也持續在半年線下徘徊。

不過，隨著外資昨日大舉回補台積電 7400 張，連 2 買，加上投信連 9 買，顯示法人仍看好台積電後市發展，也提振多方信心，激勵台積電今日股價回神，站回五日線。

展望第二季，台積電預期，第二季受惠高效運算、車用需求續強，加上智慧型手機季節性影響略為和緩等因素帶動，產能持續吃緊，營收可望達 3663-3748 億元，以此數據推算，台積電 5、6 月營收將重回 1200 億元，甚至有機會上看 1300 億元、再創新高。

台積電本周也受邀美方出席半導體虛擬峰會，出席業者包括英特爾 (INTC-US)、三星、谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、通用 (GM-US)、福特 (F-US) 也都將出席，外界預料將持續針對車用晶片生產一事提出討論。