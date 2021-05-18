台股回神強彈逾600點 鋼鐵、航運、面板三大族群火力全開

美股周一全面收黑，不過，外資昨 (17) 日大手筆買超台股逾 330 億元，提振多頭信心，大盤今 (18) 日早盤強漲逾 600 點，逼近萬六關卡，電金傳權值股群起上攻，市場買盤也鎖定鋼鐵、航運、面板三大族群作價，包括中鋼 (2002-TW)、長榮 (2603-TW)、群創 (3481-TW) 等指標股均亮燈漲停。

加權指數今天開高走高，一度大漲超過 600 點，最高來到 15964 點，逼近萬六大關，強勢收復半年線，台積電勁揚逾 2%，聯電、聯發科噴漲 7-9%，鴻海、台塑、國泰金等權值股同樣漲勢凌厲。

近來慘遭拋售的鋼鐵族群，今天展開強勁反彈，中鋼率先攻上漲停，達 34.8 元，東和鋼鐵、春雨、官田鋼、大成鋼、海光等多檔也都亮燈漲停，中鴻、豐興、新光鋼等都有 9% 的漲幅，買氣相當熱絡。

航運股方面，貨櫃航商長榮、陽明早盤噴出漲停，分別來到 69.4 元、73.2 元，中櫃、志信同步亮燈漲停，萬海、新興、裕民也都呈現跌深反彈，航空雙雄華航及長榮航大漲逾 6%，不過，受惠宅經濟運輸的嘉里大榮則拉回跌逾 4%。

連日遭到空方狙擊的面板股，今天也重回買盤懷抱，群創、友達早盤均攻上漲停價，分別來到 20.7、22 元，彩晶同步亮燈漲停，達 17.9 元。偏光板及背光模組廠同樣一片紅通通，明基材、誠美材勁揚 7-9%，瑞儀、中光電同步反攻上漲。

