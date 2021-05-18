〈明基材法說〉Q2偏光板產能維持滿載 訂單能見度看到下季

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (18) 日召開法說會，隨著面板景氣持續熱絡、需求維持強勁，明基材偏光產線維持滿載狀態，訂單能見度已可看到下季，雖然短期上游材料吃緊，但仍審慎樂觀看待本季、第 3 季營運。

明基材董事長暨執行長陳建志表示，面板需求維持強勁，明基材偏光產能去年至今都維持滿載狀態，供需呈現「青黃不接」，加上近期貨運狀況緊張，將加強與客戶供應商合作關係，力求生產平順。

總經理劉家瑞也指出，整體面板供需維持緊張，雖然全球面板產能陸續擴增，但面板尺寸需求也逐步放大，預期供需變化不大，加上中國面板廠已拿下全球過半市占，削價競爭也不利中國廠商自身營運，預期面板需求、價格將維持穩健，至於第 4 季是否出現反轉則還要觀察終端市場變化。

劉家瑞進一步表示，偏光板自今年首季以來供給相當緊張，除面板需求強勁外，也受上游補償膜等材料緊張，但明基材長期與供應商維持良好關係，影響程度有限，也預期第 3 季偏光片供需仍將維持一定緊張狀態，至於下半年產業將有一條新產線開出，有助供需恢復平衡。

匯兌方面，財務長王勝興表示，台幣、日圓波動都會影響營運表現，但將透過提升高附加價值、非偏光產品比重，加上避險措施，降低匯率影響。

明基材首季營收 40.76 億元，季增 0.41%、年增 18.37%，毛利率 15%，季減 1.51 個百分點、年增 0.57 個百分點，營益率 3.64%，季減 1.61 個百分點、年增 1.24 個百分點，稅後純益 1.66 億元，季減 2.31%、年增 410.6%，每股純益 0.52 元，創近 6 年同期新高。